1. Bundesliga: Köln verliert gegen Hertha BSC

Am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln gegen den Hertha BSC mit 0:4 gewonnen.

In der 42. Minute sah der Kölner Jorge Mere wegen groben Foulspiels an Vladimir Darida die Rote Karte. Das zweite Tor schoss der eingewechselte Vedad Ibisevic in der 59. Minute, er stand gerade erstmal 53 Sekunden auf dem Platz. Keine vier Minuten später traf er nach einer Vorlage von Lukas Klünter erneut und baute die Führung seiner Mannschaft weiter aus. Dedryck Boyata köpfte einen Eckball von Dodi Lukebakio in der 83. Minute ins Tor. Köln steht nach der Niederlage mit drei Punkten auf Rang 17 der Liga.



Hertha ist nach dem Sieg mit sieben Punkten auf dem 10. Tabellenplatz.





Düsseldorf verliert gegen Freiburg



Am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen den SC Freiburg mit 1:2 verloren. Das erste Tor der Partie fiel in der 42. Minute: Nach einem Eckball köpfte der Düsseldorfer Rouwen Hennings den Ball souverän ins Netz. Keine drei Minuten später gelang Jonathan Schmid der Ausgleichstreffer nach einer Vorlage von Christian Günter. In der 81. Minute brachte der eingewechselte Luca Waldschmidt Freiburg mit einer starken Einzelaktion in Führung.



Düsseldorf ist nach der Niederlage auf dem 14. Tabellenplatz mit vier Punkten. Freiburg steht nach dem Sieg mit 13 Punkten auf Rang drei der Liga.





Dortmund und Bremen trennen sich unentschieden



Am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich Borussia Dortmund und Werder Bremen mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Das erste Tor der Partie fiel bereits in der 7. Minute: Milot Rashica brachte Bremen nach einer Vorlage von Davy Klaassen in Führung. Keine zwei Minuten später gelang Mario Götze der Ausgleichstreffer per Kopf nach einer Flanke von Lukasz Piszczek. In der 41. Minute brachte Marco Reus Dortmund nach einer Flanke von Thorgan Hazard in Führung. Den Ausgleichstreffer erzielte Marco Friedl nach einem Eckball in der 55. Spielminute.



Dortmund steht nach dem Unentschieden mit elf Punkten auf dem 8. Tabellenplatz. Bremen ist nach dem Spiel mit sieben Punkten auf Rang elf der Liga.





Quelle: dts Nachrichtenagentur