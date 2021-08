3. Liga: Halle stoppt Viktoria Berlins Höhenflug

Rekord gestoppt: Halle gewinnt beim bislang ungeschlagenen Aufsteiger Viktoria Berlin mit 1:0. Danach gab es ein bemerkenswertes Gelb für den Torschützen des Tages, Terrence Boyd, weil er in die Fankurve kletterte und mit den Zuschauern jubelte. "Ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich Idiot habe heute erst erfahren, dass es für "auf den Zaun klettern" Gelb gibt." Nach der monatelangen Zuschauer-Abstinenz konnte das schon mal in Vergessenheit geraten. Boyds Analyse zum 1:0, der Halle nun 7 Punkte beschert: "Mit einer neugewürfelten Viererkette hinten drin, gegen so einen gefährlichen Gegner, der so einen attraktiven Fußball spielt - das war schon geil." Für Berlins Trainer Benedetto Muzzicato war die 1. Viktoria-Niederlage seit März 2020 unnötig, er bleibt angriffslustig: "Ich sage: entweder man gewinnt oder man lernt dazu. Es geht um Charakter - und da habe ich keine Zweifel an meinen Jungs, dass sie am Dienstag (in Zwickau) wieder eine gute Performance abgeben."

Viktoria Berlin - Hallescher FC 0:1

"Das war unnötig heute", meinte Berlins Trainer Benedetto Muzzicato, der seine erste Niederlage seit März 2020 kassierte: "Ich habe ein sehr gutes Spiel von uns gesehen. Wir waren aber nicht sehr effektiv vorne im letzten Drittel, haben vor allem in der 1. Halbzeit die falschen Entscheidungen getroffen. In der 2. Halbzeit war´s ein Spiel auf ein Tor. Aber da hat der Punch gefehlt..... Wir lernen dazu, dass ein individueller Fehler reicht, um ein Spiel zu verlieren. Dadurch kommen wir umso schneller in der Liga an....Ich sage: entweder man gewinnt oder man lernt dazu. Es geht um Charakter - und da habe ich keine Zweifel an meinen Jungs, dass sie am Dienstag (in Zwickau) wieder eine gute Performance abgeben."

Halles Torjäger Terrence Boyd, der das 1:0 erzielte: "Das war ein sehr unangenehmer Gegner, die Mannschaft der Stunde, Kompliment an die Viktoria. Weil die einfach sehr eklig sind, die ganzen Tiefgänge, das vertikale Spiel und die gefühlt alle 5 Minuten vors Tor kommen. Aber wir haben´s echt gut gemacht. Mit einer neugewürfelten Viererkette hinten drin, gegen so einen gefährlichen Gegner, der so einen attraktiven Fußball spielt - das war schon geil. Dann hatten wir den einen oder anderen Konter, den wir besser, effektiver spielen können, wo wir eigentlich das 2. oder 3. Tor machen müssen."

Für Boyd war´s schon das 2. Tor in der Saison, ein Tor mehr als Torschützen-König-Widersacher Sascha Mölders bislang erzielte. Boyd hat aber keine Ambitionen, Mölders schlagen zu können in der Saison: "Ich habe gemerkt, dass ich gegen den großen Mölders einfach keine Chance habe. Noch mal einen schönen Gruß an die "Wampe von Giesing", cooler Typ."

Für seinen Torjubel bei den Fans kassierte Terrence Boyd die Gelbe Karte: "Ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich Idiot habe heute erst erfahren, dass es für "auf den Zaun klettern" Gelb gibt."

Halles Trainer Florian Schnorrenberg: "Wir haben eine sehr gute Leistung gebracht und haben uns dafür belohnt. Wir waren schon enttäuscht nach dem Montag (0:2 gegen Braunschweig). Aber dan hier her zu kommen, gegen eine Mannschaft, die so fantastisch performt hat, da war der Anreiz riesengroß."

Schnorrenberg hatte kurzfristig den Keeper gewechselt, Sven Müller das Vertrauen gegeben: "Ich glaube, er hat heute ein Riesenspiel gemacht."

"3. Liga Top-Thema" mit Saarbrückens Trainer Koschinat, der den "Earthman" erdete

Saarbrückens neuer Trainer Uwe Koschinat dämpft den "komplett verfrühten" Wunsch im Saarland "nach ganz, ganz hehren Zielen, nur weil wir vernünftig gestartet sind." Genauer: mit 2 Siegen, einer Niederlage. Vor dem Spiel beim noch besser gestarteten BVB II (7 Punkte) hat er sich in der neuen Folge "3. Liga Top-Thema" bei MagentaSport vorgestellt.

"Zur Wahrheit gehört auch, dass ich ein Typ bin, der sehr viel Reibung erzeugt." Wie das aussieht, bekam Dennis Erdmann, nun mit dem Künstlernamen "Earthman" auf dem Trikot und immerhin mit über 200 Profi-Spielen in den Beinen, nach dem 1:2 gegen Osnabrück zu spüren. "Dennis soll hier schon ein wichtiger Spieler werden. Aber das funktioniert nur, wenn er das ganze Brimborium, das er zum Teil um seine eigene Person macht, relativ schnell wieder einmottet!"

Bumms, das ist mal eine Trainer-Ansage, die den "Earthman" zumindest im anschließenden Spiel beim 2:0 gegen Duisburg wieder erdete. Die Beziehung zu Erdmann bleibt also spannend, Uwe Koschinat gibt sich in "3. Liga Top-Thema" auch als bodenständiger Mensch, der sich gern mit seiner Frau Kyra zum Fußball austauscht. Das Gespräch mit Christian Strassburger und Alexander Klich gibt´s hier:

