2. Bundesliga: Darmstadt holt gegen Köln lang vermissten Heimsieg

Zum Auftakt des 9. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat Darmstadt mit 5:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen und damit den ersten Heimsieg nach über einem Jahr geholt. Die Hessen klettern damit auf Rang 13, Köln fällt auf Rang 9.

Die erste Halbzeit war noch in Teilen ausgeglichen. Darmstadt legte zwar durch Fraser Hornby in der 11. Minute vor, Köln konnte aber in der 38. Minute durch Fraser Hornby ausgleichen, bevor Hornby zwei Minuten später erneut nachlegte. Im zweiten Durchgang war Darmstadt dann extrem abgezockt und klärte alle kläglichen Kölner Versuche schnell, Isac Lidberg (54.), Philipp Förster (65. Minute) und Aleksandar Vukotic (90.+4) erhöhten weiter.



In der parallel ausgetragenen Partie gewann Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig mit 3:1. Die Hertha klettert damit der Tabelle auf Rang zwei, Braunschweig fällt auf Relegationsplatz 16.

Quelle: dts Nachrichtenagentur