Ausnahmeschwimmer Florian Wellbrock zum Sportler des Monats Juni gewählt

Sporthilfe-Athleten wählen den fünffachen WM-Medaillengewinner vor die dreifache Para-Schwimm-Weltmeisterin Tanja Scholz und die Europameisterin im Gewichtheben Lisa Marie Schweizer.

Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athleten zum "Sportler des Monats" Juni gewählt worden. Der 24-jährige Magdeburger hatte bei den Schwimmweltmeisterschaften in Budapest zweimal Gold, einmal Silber sowie zweimal Bronze gewonnen und damit den Rekord von fünf Medaillen im Rahmen einer Schwimm-WM von Michael Groß eingestellt. Diese herausragende Leistung honorierten Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen mit großer Mehrheit der Stimmen bei der Wahl "Sportler:in des Monats".

Die zweitmeisten Stimmen erhielt Para-Schwimmerin Tanja Scholz. Die 37-jährige Mutter von drei Kindern, die seit einem Reitunfall vor zwei Jahren querschnittsgelähmt ist, hatte auf Madeira eine fulminante WM-Premiere gefeiert: Mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen avancierte sie zur erfolgreichsten deutschen Teilnehmerin und damit zum Shootingstar bei der Para-Schwimm-WM.

Platz drei bei der Wahl "Sportler:in des Monats" Juni belegt Gewichtheberin Marie Lisa Schweizer. Die 26-Jährige hatte bei den 100. Gewichtheber-Europameisterschaften in Tirana in der Klasse bis 71 kg im olympischen Zweikampf Silber und in der Teildisziplin Reißen Gold gewonnen sowie mit Bronze im Stoßen ihren Medaillensatz komplett gemacht.

Ergebnis:

1. Florian Wellbrock/Schwimmen: 56,0 %

2. Tanja Scholz/Para-Schwimmen: 25,6 %

3. Lisa Marie Schweizer/Gewichtheben: 18,4 %

Gewählt wird der oder die "Sportler:in des Monats" von den rund 4.000 geförderten Athlet:innen der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und SPORT1. Mehr dazu...

Quelle: Stiftung Deutsche Sporthilfe (ots)