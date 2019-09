Bekele gewinnt Berlin-Marathon - Weltrekord um Sekunden verpasst

Der Äthiopier Kenenisa Bekele hat mit einer Zeit von 2:01:41 den Berlin-Marathon gewonnen und den Weltrekord dabei nur um zwei Sekunden verpasst. Der wird mit 2:01:39 weiter vom Kenianer Eliud Kipchoge gehalten, der ihn im letzten Jahr ebenfalls beim Berlin-Marathon aufstellte.

Zweiter wurde am Sonntag mit 2:02:48 Birhanu Legese, Sisay Lemma wurde laut offizieller Mitteilung in 2:03:36 Dritter. Insgesamt wurden beim Berlin-Marathon knapp 47.000 Läufer erwartet – so viele wie noch nie. Der Lauf fand erstmals 1974 als Berliner Volksmarathon statt und ist heute Deutschlands teilnehmerstärkste Laufveranstaltung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur