1. Bundesliga: VfL Wolfsburg gewinnt gegen Borussia Dortmund

Am 14. Spieltag in der 1. Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund mit 2:0 gewonnen.

Es ist der erster Sieg für Wolfsburg gegen den BVB seit 2015. Wolfsburg rückt damit auf den achten Tabellenplatz vor, Dortmund bleibt auf dem vierten Rang. Während beide Teams zahlreiche Chancen zu verzeichnen hatten, war der VfL gerade in der Anfangsphase etwas zielstrebiger. Für die Niedersachsen trafen Micky van de Ven (6. Minute) sowie Lukas Nmecha (in der ersten Minute der Nachspielzeit).



Zeitgleich trennten sich in der 2. Bundesliga der FC St. Pauli und der KSV Holstein Kiel mit 0:0 unentschieden. Der SC Paderborn 07 verlor gegen Arminia Bielefeld 0:2. Hannover 96 gewann gegen Fortuna Düsseldorf 2:0 und der 1. FC Kaiserslautern gewann gegen den Karlsruher SC ebenfalls mit 2:0.

Bayern München gewinnt gegen Werder Bremen

Am 14. Spieltag in der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München gegen Werder Bremen mit 6:1 gewonnen. Die Bayern sind damit wettbewerbsübergreifend seit zwölf Spielen ungeschlagen und behalten den ersten Tabellenplatz. Auch die Hanseaten bleiben unverändert auf Rang sieben. Obwohl Werder seit 2008 nicht mehr gegen Bayern gewonnen hat, starteten die Bremer enthusiastisch in die Partie. Die Bayern ließen jedoch keine Gelegenheit ungenutzt, blieben tonangebend und unnachgiebig. Für Bayern trafen Jamal Musiala (6.), Serge Gnabry (22., 28., 82.), Leon Goretzka (26.) und Mathys Tel (84.), für Werder Anthony Jung (10. Minute).



Die weiteren Ergebnisse: VfB Stuttgart - Hertha BSC 2:1, VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 2:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur