Fußball-EM: Frankreich schlägt Belgien und steht im Viertelfinale

Frankreich hat das EM-Achtelfinale gegen Belgien mit 1:0 gewonnen und steht damit im Viertelfinale.

Frankreich war zunächst die spielbestimmende Mannschaft, blieb aber unter dem Niveau, das Fans der Équipe von ihr gewohnt sind. Trotz eines hohen Ballbesitzes und deutlich mehr Torschüssen als Belgien konnte das Team in der ersten Hälfte kaum gefährlich werden. Die Belgier verhielten sich derweil abwartend und überstanden so die stärkste Phase der Franzosen. Während die Franzosen nachließen, wurde die belgische Mannschaft etwas aktiver und mutiger. Erst in der 85. Minute gelang Frankreich der Durchbruch: N`Golo Kanté passte zu Randal Kolo Muani, der Jan Vertonghen anschoss. Weil dieser unglücklich abfälschte, gilt das entscheidende Tor als Eigentor. Für Belgien ist das Turnier damit beendet, während Frankreich am kommenden Freitag im Viertelfinale auf Portugal oder Slowenien treffen wird.

Fußball-EM: Portugal gewinnt Achtelfinale gegen Slowenien



Portugal hat das EM-Achtelfinale gegen Slowenien mit 3:0 im Elfmeterschießen gewonnen und steht damit im Viertelfinale.

Nach 90 wie nach 120 Minuten stand es 0:0. Portugal hatte einen guten Start erwischt und dominierte fortan die Partie, Slowenien konzentrierte sich wie erwartet auf die Defensive. Die Außenseiter wurden jedoch zunehmend selbstsicher und schafften einige gute Ansätze. Unterm Strich waren die Portugiesen zwar klar überlegen und hatten weitaus mehr Chancen - aber es fehlte der Torerfolg. In der zweiten Hälfte erhöhten die Portugiesen zunächst deutlich den Druck, doch gegen Ende verlor die Partie wieder an Tempo. Ronaldo schnappte sich den Ball für praktisch jeden Freistoß - brachte aber auch nichts zustande. Richtig dramatisch wurde es für ihn, als er in der Verlängerung einen Elfmeter nicht ins Tor brachte, Sloweniens Keeper Jan Oblak ahnte die richtige Ecke und parierte fabelhaft. Im Elfmeterschießen versuchte Ronaldo es dann erneut und hatte diesmal Erfolg, ebenso wie seine beiden Teamkollegen Bruno Fernandes und Bernardo Silva - und Portugals Keeper Diogo Costa konnte alle drei Versuche der Slowenen abwehren. Am Freitag treffen die Portugiesen im Viertelfinale auf Frankreich.

Quelle: dts Nachrichtenagentur