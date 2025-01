Maximilian Beier will zurück in A-Nationalmannschaft

BVB-Stürmer Maximilian Beier hofft darauf, in diesem Jahr den Sprung zurück in die A-Nationalmannschaft zu schaffen. Das sei zumindest sein persönliches Ziel für das zweite Halbjahr der Saison, sagte er dem "Kicker".

Außerdem wolle er mit dem BVB in der Champions League wieder ein erfolgreiches Jahr spielen. Zudem sei es sehr wichtig, in der Bundesliga die Champions-League-Plätze erneut zu erreichen. Die Niederlage gegen Leverkusen zum Rückrundenauftakt habe das Team bereits "abgehakt", so Beier.

Mit Blick auf seine eigene Entwicklung bei seinem neuen Verein räumte der Angreifer ein, dass er "ein bisschen Anlauf gebraucht" habe. "Aber mittlerweile verstehe ich mich mit allen hier sehr gut, außerhalb des Platzes und darauf." Sie seien zuletzt auch in schwierigen Phasen als Mannschaft zusammengeblieben, keiner sei ausgeschert, so Beier.

Der Stürmer läuft seit Saisonbeginn für Dortmund auf, nachdem er zuvor für die TSG Hoffenheim spielte. Im März 2024 war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in den Kader für die A-Nationalmannschaft einberufen worden. Nachdem er zunächst keinen Spieleinsatz hatte, wurde er dennoch im Mai 2024 für die Europameisterschaft nominiert und im dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz eingewechselt. Seine ersten Spielminuten für die DFB-Elf sammelte er kurz zuvor bei einem Testspiel gegen die Ukraine.

Quelle: dts Nachrichtenagentur