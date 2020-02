DFB-Pokal: Schalke dreht Partie gegen Hertha

Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat Schalke einen deutlichen Rückstand gegen die Hertha geheilt, sich in die Verlängerung gerettet und dort die Partie schließlich gedreht. Am Ende stand es 3:2 für Schalke.

Pascal Köpke hatte die Hertha in der 12. Minute noch in Führung gebracht, Krzysztof Piatek hatte in der 39. Minute nachgelegt. Erst in der 76. Minute begann die Aufholjagd der "Königsblauen", als Daniel Caligiuri traf und Amine Harit fünf Minuten später nochmal zum 2:2-Ausgleich nachlegte.



In der Nachspielzeit zeigte sich dann die bessere Kondition der Schalker, Benito Raman traf in der 115. Minute gegen mittlerweile ziemlich platte Herthaner.



Bremen wirft Dortmund aus dem DFB-Pokal



Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat Werder Bremen gegen Borussia Dortmund mit 3:2 gewonnen und den BVB damit aus dem Turnier geworfen. Bremens Davie Selke (16.) und Leonardo Bittencourt (30. Minute) brachten die Gastgeber zeitig in Führung. Dortmunds Erling Haaland weckte in den BVB-Fans zwar nach dem Treffer in der 67. Minute wieder Hoffnung, die aber durch Werders Milot Rashica nur drei Minuten später zunichte gemacht wurde. Auch Giovanni Reynas erneuter Anschluss in der 80. Minute und weiterer Dortmunder Druck konnte das Blatt nicht mehr wenden.



Frankfurt und Düsseldorf weiter



Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig mit 3:1 gewonnen. Silva brachte Frankfurt in der 17. Minute per Elfmeter nach Handspiel in Führung, Kostic legte in der 52. Minute nach. Olmo erzielte in der 69. Minute noch den Anschluss, Frankfurts Kostic machte in der 94. Minute den Deckel drauf. Leipzig war Ineffizient, die Frankfurter dafür sehr kämpferisch, ihr Sieg daher verdient.







In der Parallel-Begegnung unterlag der Drittligist 1. FC Kaiserslautern gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf mit 2:5.







Quelle: dts Nachrichtenagentur