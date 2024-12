1. Bundesliga: Gittens-Solo bringt Borussia Dortmund Punkt in Gladbach

Am 13. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladch zuhause gegen Borussia Dortmund mit 1:1 unentschieden gespielt.

Die Fohlenelf ließ den Gast mit einem aggressiven Pressing kaum zur Entfaltung kommen minimierte so die Torgefahr. Sabitzers Versuch in der sechsten Minute ging links vorbei und war eine der wenigen gefährlichen BVB-Aktionen. In der 42. Minute prüfte Gittens Keeper Nicolas mit einem wuchtigen Distanzschuss, das war es aber auch im ersten Durchgang. Ohne Tore ging es in die Kabinen.



Nach dem Seitenwechsel setzte die Seoane-Elf dann etwas mehr Offensivakzente, konzentrierte sich aber weiter auf die Defensive. Eine Einzelaktion von Gittens brachte in der 64. Minute dennoch die Führung für die Sahin-Truppe: Der Brite ließ Honorat und Scally im Strafraum einfach stehen und setzte seinen Schlenzer perfekt in den rechten Winkel.



Die Hausherren hatten in der 71. Minute aber die rasche Antwort parat: Groß konnte Kleindienst im Strafraum nur mit einem Klammergriff am Abschluss hindern und Stöger verwandelte den fälligen Elfmeter mit einem Schuss in die Mitte.



Anschließend hätte Hack die Partie in der 81. Minute sogar drehen können, Kobel lenkte den harten Abschluss des Jokers aber noch sensationell an den Querbalken.



In der 87. Minute verhinderte Nicolas wiederum die erneute BVB-Führung, als er eine scharfe Flanke vor Guirassy rausfausten konnte.



In der Nachspielzeit geriet das Heimteam dann noch kurios in Unterzahl: Der gerade erst eingewechselte Cvancara bekam erst Gelb wegen eines Fouls gegen Sabitzer und quasi direkt im Anschluss Gelb-Rot, weil er den Ball weggeworfen und sich über eine andere Foul-Entscheidung gegen ihn aufgeregt hatte. Kurz darauf war aber Schluss.



Mit dem Punkt bleibt Dortmund vorerst Fünfter, Gladbach rutscht auf Rang elf ab.

1. Bundesliga: Wolfsburg dreht wildes Spiel gegen Mainz

Im ersten Sonntagsspiel des 13. Bundesliga-Spieltags hat der 1. FSV Mainz 05 trotz dreimaliger Führung 3:4 beim VfL Wolfsburg verloren.

Die Gäste wirkten fast über den gesamten Spielverlauf etwas frischer, die Hausherren hatten aber letztendlich immer eine Antwort parat. So hielt zum Beispiel die erste Mainzer Führung durch Paul Nebel (11. Minute) nur knapp neun Minuten. Dann sorgte Mohamed Amoura scheinbar aus dem Nichts für den Ausgleich. Der formstarke Jonathan Burkardt brachte Mainz aber in der 39. Minute erneut in Führung, indem er eine Flanke per Brust im Wolfsburger Tor unterbringen konnte.

Nach dem Seitenwechsel sorgte schließlich in der 57. Minute ein Eigentor von Andreas Hanche-Olsen für den erneuten Ausgleich der Wölfe. Mainz blieb aber weiter am Ball und legte in der 66. Minute durch einen weiteren Treffer von Nebel nach. Aber auch diesmal kam es zu einer Antwort: Denn Jonas Wind brachte den VfL nach einem Abwehrpatzer der Gäste in der 84. Minute erneut zurück. Und in der dritten Minute der Nachspielzeit war es dann schließlich wieder Wind, der nach einer Freistoßflanke traf und somit den Sieg für Wolfsburg eintütete.

In der Tabelle rutscht Mainz durch die Niederlage auf den neunten Platz ab, während Wolfsburg auf den fünften Rang vorrückt. Für die Mainzer geht es am Samstag gegen die Bayern weiter, Wolfsburg ist bereits am Freitag in Freiburg gefordert.

1. Bundesliga: Hoffenheim und Freiburg teilen die Punkte

Am 13. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim zuhause gegen den SC Freiburg mit 1:1 unentschieden gespielt.

In einer ereignisarmen ersten Hälfte gab es je zwei brauchbare Chancen, Tore sprangen dabei jedoch nicht heraus. Entsprechend ging es torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel schien die Partie aber aufzuwachen: In der 49. Minute schoss Kramaric knapp vorbei, in der 51. Minute zielte Osterhage nur etwas zu hoch.

In der 66. Minute kam Bruun Larsen frei vor Atubolu zum Schuss, scheiterte jedoch am Schlussmann. Stattdessen traf Ginter in der 68. Minute für den SC: Nach Grifo-Ecke nickte der Verteidiger aus fünf Metern ein.

Moerstedt bediente wenig später in der 73. Minute jedoch Bischof und der Youngster schweißte die Kugel links unten ein. Danach trudelte die Partie ihrem Ende entgegen und die Teams teilten gerechterweise die Punkte.

Damit rutscht Freiburg auf Rang sieben ab, Hoffenheim verharrt auf Platz 14.

