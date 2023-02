3. Liga: Dynamo haut Halle 7:1 weg, Tabelle ist tabu

Elversberg sprintet Richtung 2. Liga und stellt die Hierarchie im Saarland endgültig neu auf: 4:0-Erfolg beim Derby in Saarbrücken, 9 Punkte auf den Zweiten Wiesbaden. Trainer Horst Steffen über sein Spitzenreiter-Team wirkt selbstbewusst: "Ich sehe immer die Möglichkeit, dass wir mal ein Spiel verlieren. Ich sehe aber auch die Qualität der Mannschaft. Sehr stabil wirken wir gerade." Saarbrückens Rüdiger Ziehl über den miesen Jahresstart mit 3 Pleiten: "Das haben wir uns komplett anders vorgestellt, keine Frage. Das war nicht Pech, da müssen wir unsere Fehler auch abstellen."

Für Dynamo Dresden läuft´s in 2023 dagegen top. 7:1 gegen den Vorletzten Halle, der nach der Meyer-Entlassung zeitweise konfus (Interimstrainer Kiefer: "Wie eine Jugendmannschaft!") auftrat. Dynamo bleibt ungeschlagen in diesem Jahr, der 3. Sieg in Folge - glaubt Dresden nach an seine Chance im Aufstiegskampf nach der Mini-Serie, Markus Anfang? "Es verstärkt den Glauben, dass die Mannschaft viel Potenzial hat. Und dass sie das in den nächsten Wochen auch wieder bestätigen kann. Mit der Tabelle beschäftigen wir uns überhaupt nicht", sagt Dynamo-Trainer Anfang. Eine ähnliche Idee verfolgt auch der VfL Osnabrück, der 3:1 gegen Aue gewinnt. "Lassen sie uns ein Spiel verlieren und dann wird wieder andersrum geredet", bremst Trainer Tobias Schweinsteiger als Tabellensechster.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Samstages. Am Sonntag kommt es zum heißen Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg - ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport. Schon ab 12.45 Uhr: Spiel 1 des TSV 1860 München nach der Trennung von Michael Köllner, Sportchef und Interimstrainer Gorenzel braucht einen Sieg in Oldenburg.

1.FC Saarbrücken - SV Elversberg 0:4

Bitterer Nachmittag im Saarland-Derby für Saarbrücken, das schon die 3.Pleite kassierte. Der SV Elversberg marschiert stramm in Richtung 2. Liga, profitierte allerdings vom Platzverweis des Saarbrückers Jänicke, der schon nach 26 Minuten wegen absichtlichen Handspiels auf der eigenen Linie vom Platz flog. "Das war der Knackpunkt zu so einem frühen Zeitpunkt", bilanzierte Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl: "In der 1. Halbzeit ist vieles gegen uns gelaufen. ..... Wir müssen einfach unsere Leistung bringen und das haben bisher zu wenig geschafft - in allen Elementen, in der Offensive wie in der Defensive."

Ziehl über den Jahresstart mit 3 Pleiten: "Das haben wir uns komplett anders vorgestellt, keine Frage. Das war nicht Pech, da müssen wir unsere Fehler auch abstellen."

"Vielleicht kann ich den sogar festhalten." Tobias Jänicke stellte sich nach seinem ersten Platzverweis wegen Handspiels auf der eigenen Linie, sorgte für den Spruch des Tages: "Das 1:0 hat uns den Stecker gezogen, das fällt einfach zu früh. Das ist heute alles Scheiße, 3 Niederlagen in diesem Jahr. Wir haben uns vor dem Spiel gesagt: wenn wir verlieren sind wir noch lange nicht raus und wenn wir gewonnen hätten, wäre wir heute nicht aufgestiegen."

"Wenn das Spiel 11 gegen 11 geht, wird es sicher viel knapper. So haben wir immer wieder Überzahl geschaffen, immer wieder gute Angriffe gefahren und hatten gute Abschlüsse", bilanzierte Elversbergs Trainer Horst Steffen. Der SVE holte als Spitzenreiter den 50. Punkt, zumindest Steffen hatte viel Spaß an dem Duell: "Wenn das kein Derby ist, dann weiß ich nicht. Dass es hitzig wird, war klar. Dass wir uns nichts gönnen. Dass wir um jeden Meter fighten, das haben wir gemacht. Wir wollten neben dem Kampf auch noch unsere spielerische Linie durchbringen und uns auf uns fokussieren. Weniger ein Schlachtfeld machen, wir wollten eher ein Spielfeld haben. Das ist uns gut gelungen."

Steffen über sein Spitzenreiter-Team: "Ich sehe immer die Möglichkeit, dass wir mal ein Spiel verlieren. Ich sehe aber auch die Qualität der Mannschaft. Sehr stabil wirken wir gerade."

Dynamo Dresden - Hallescher FC 7:1

Rauschender Applaus - kurioserweise auch für den HFC, der sich nach einem Abseitstor der Dresdner zum 1:4 nahezu ergab. Für Dresden war´s der erste Heimsieg nach über 100 Tagen.

"Es war rundum gelungen", meinte Dresdens Trainer Markus Anfang: "Es war ein effektiver Sieg. Es ist schön die 3 Punkte zu haben. Es ist auch schön, dass wir viele Tore schießen. Es tut uns allen gut. Wir haben jetzt 4 Spiele hinter uns, wir haben glaube ich ganz gut performt. Wir haben unsere Leistung gebracht. Aber wir bekommen heute schon nichts mehr dafür im nächsten Spiel."

Dritter Sieg in Folge für Dynamo, noch keine Pleite in 2023, glaubt Dresden nach an seine Chance im Aufstiegskampf, Markus Anfang? "Es verstärkt den Glauben, dass die Mannschaft viel Potenzial hat. Und dass sie das in den nächsten Wochen auch wieder bestätigen kann. Mit der Tabelle beschäftigen wir uns überhaupt nicht."

"Superbitter, da gibt´s nichts drumherum zu reden", Halles Interims-Trainer Jens Kiefer ärgerte sich vor allem über die letzten Minuten seiner Mannschaft: "Das ist super, super bitter und absolut ärgerlich sind die beiden letzten Tore. Jetzt kann jeder sagen, das war schon egal. Aber nein. Das ist der letzte Eindruck und der ist bitter....Wir spielen wie eine Jugendmannschaft immer weiter, weiter, absolut fehl am Platz. Positiver Gedanke ist allein, dass viele Spieler drin sind, die klar im Kopf sind."

Zum Ligaverbleib: "Das ist superschwer!"

Interimstrainer Jens Kiefer vor dem Spiel: "Die Mannschaft hat nach den letzten Niederlagen und Ereignissen der letzten Woche sehr viel überlegt hat. Das ist ja ganz normal. Im 1. Training war aber auch gleich eine hohe Intensität und die Mannschaft hat die Woch genutzt. Heute werden wir sehen, was das gebracht hat."

VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue 3:1

Der VfL Osnabrück feiert den 6. Sieg in Folge und klettert in der Tabelle immer weiter nach oben, steht jetzt auf Rang 6. Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger: "In der 1. Halbzeit hatten wir die besseren Torchancen, aber wir waren zu passiv und nicht wild genug im Pressing. In der 2. Halbzeit haben wir es dann sehr gut geschafft. Das ist eigentlich unsere Identität... Da ging alles auf."

Der VfL Osnabrück ist nach dem Sieg jetzt nur noch 2 Punkte hinter dem Relegationsrang entfernt, groß über den Aufstieg reden will er trotzdem nicht: "Es sind noch 17 Spiele. Lassen sie uns ein Spiel verlieren und dann wird wieder andersrum geredet. Wir fahren damit gut, weiter in unserem Flow zu bleiben und uns auf Ingolstadt zu konzentrieren."

Osnabrücks Erik Engelhardt, Torschütze zum 1:0, zum Spiel: "Vor der Kulisse macht es immer Spaß. Die peitschen uns nach vorne und am Ende haben wir verdient gewonnen. Es macht einfach brutal Spaß zurzeit mit der Truppe und im Endeffekt stehen die 3 Punkte da, die wir wollten."

Für die Gäste gab es im Abstiegskampf einen herben Dämpfer. Mit lediglich 21 Punkten steht das Team nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz. Aues Trainer Pavel Dotchev nach seiner 1. Niederlage: "Wir sind hier mutig aufgetreten und haben versucht, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Leider haben wir das 2. Tor in einer Phase kassiert, in der wir eigentlich gut im Spiel drin waren... Dadurch hat Osnabrück Mut bekommen. Wir haben dann um jeden Meter gekämpft, konnten aber keinen Anschlusstreffer erzielen. Unterm Strich war es dennoch ein sehr guter Auftritt von uns. Es ist zwar bitter, aber mit der Art und Weise, wie die Mannschaft gekämpft hat, bin ich einverstanden."

SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln 1:1

Der SV Wehen Wiesbaden kommt gegen Köln nicht über ein Unentschieden hinaus, bleibt trotzdem auf Platz 2 hinter der SV Elversberg. Kurz vor Ende der Spielzeit erhitzten sich nach einem Foulspiel die Gemüter und es gab sowohl für Dietz, als auch für den schon ausgewechselten Konokiewicz die Gelb-Rote-Karte.

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski: "Wir hatten zwar Kontrolle in der 1. Halbzeit, aber wir waren nicht gefährlich genug... Es war schwer heute... Die haben tief verteidigt und uns wenig Raum gegeben. Das war sehr schwierig... Wir hatten unsere Angriffe, aber insgesamt war es auch ein guter Gegner."

Zum Gerangel nach dem Spiel: "Da gab es irgendeinen Auslöser und dann wurde es hektisch. Da brauche ich mich nicht mit einmischen. Ich habe versucht zu beruhigen und den ein oder anderen wegzuziehen."

Kölns Trainer Olaf Janßen: "Die Hürde war extrem hoch. Wir wussten, dass wir uns in den 3 Spielen davor selbst die Tore eingeschenkt haben... Wir wollten nach dem Spiel im Kreis stehen und stolz auf unsere Leistung sein und das ist und das haben wir geschafft."

FC Ingolstadt - Borussia Dortmund II 1:2

Der FC Ingolstadt kann auch unter dem neuen Trainer Guerino Capretti den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht verkürzen, verliert das 4. Spiel in diesem Jahr und rutscht sogar ab auf Platz 9.

Ingolstadts Trainer Guerino Capretti zu seinem 1. Spiel in Ingolstadt: "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die gekämpft hat, gelaufen ist, die selbst nach dem 0:2 nicht aufgesteckt hat und das Ding unbedingt wieder drehen wollte. Diese Mentalität hat mir total gut gefallen. Wir haben dann verkürzt und hatten große Chancen, um auszugleichen... Heute hat das Quäntchen Glück gefehlt."

Dortmunds Zweite schafft durch den Auswärtssieg, der 1. Erfolg seit 6 Spielen, den Sprung raus aus den Abstiegsplätzen. Dortmunds Trainer Christian Preußer: "Wenn ich das Spiel heute angucke und mit den letzten vergleiche, dann war das vielleicht nicht unbedingt das Spiel, welches wir gewinnen müssen. Aber wir haben einen guten Fight abgeliefert und waren sehr effektiv. Deswegen finde ich, dass wir auch nicht unverdient gewonnen haben."

FSV Zwickau - SV Meppen 1:1

Bis zur 67. Minuten sah es nach dem 1. Meppener Sieg nach 16 Spielen aus, doch dann war es Marvin Pourié mit, der die Zwickauer mit einem Eigentor zum Jubeln brachte.

Zwickaus Trainer Joe Enochs: "Wir haben das Spiel wirklich gut angefangen und waren von Anfang an drin. Dann haben wir uns einlullen gelassen... Dann bekommen wir nach dem Ballverlust das Gegentor und dann haben wir ein bisschen gebraucht. Wir hatten keine riesigen Chancen, aber wir hatten viele Strafraumszenen... Am Ende des Spiels hatten wir dann 2, 3 Situationen, die einen Elfmeter hätten geben können, aber der Schiedsrichter hat sich entschieden, nicht zu pfeifen."

Meppens Marcos Alvarez: "In der 1. Halbzeit waren wir ganz klar überlegen und in der 2. Halbzeit hat uns der Mumm gefehlt, weiter so zu spielen. Wir haben lange nicht gewonnen und vielleicht wird man dann nervös."

