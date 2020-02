Geiger Dritter in der Quali von Sapporo

Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger ist vielversprechend in das Sapporo-Wochenende gestartet. Der Allgäuer belegte in der Qualifikation zum ersten von zwei Springen den dritten Platz. Er musste sich mit 124,5 m nur Lokalmatador Ryoyu Kobayashi und dem wieder sehr starken Österreicher Stefan Kraft geschlagen geben. Kobayashi mit 132,0 und Kraft mit 132,5 m lagen aber deutlich vor dem Rest des Feldes.

Auch der Willinger Stephan Leyhe (121 m), zuletzt zweimal Vierter im Weltcup, schaffte nach der fast 24-stündigen Anreise nach Japan als Zehnter souverän den Einzug in den Wettkampf der besten 50 am Samstag. Da und am Sonntag möchte der Upland-Adler wieder wie zuletzt einstellig bleiben. „Typisch Sapporo, die äußeren Bedingungen sind wie immer. Aber die Sprünge laufen schon so weit okay“, sagte Lehye.



Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (125 m) wurde Zwölfter, Pius Paschke (25./116,5) und Constantin Schmid (26./113,5) hatten noch Luft nach oben. Der kriselnde Teamweltmeister Richard Freitag (93 m) schaffte als 50. unter 55 gewerteten Startern mit Ach und Krach noch den Einzug ins Wettkampffeld.



Ein Desaster vor heimischem Publikum erlebte Japans Skisprung-Legende Noriaki Kasai. Der 47-Jährige, der vor der Vierschanzentournee wegen anhaltender Formschwäche aus dem A-Team genommen worden war, wurde bei seiner Rückkehr in den Weltcup mit 84,5 m Letzter. Seine Landsleute Daiki Ito und Hiroaki Watanabe wurden zudem wie der Slowene Rok Justin disqualifiziert.

