Handball-Länderspiel gegen die Niederlande abgesagt

Das Handball-Länderspiel der deutschen Mannschaft gegen die Niederlande ist am späten Donnerstagabend wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Früher am Abend war noch mitgeteilt worden, dass die Partie am Freitag in Magdeburg stattfinden werde.

Zwar war das Team der Niederlande am Donnerstagnachmittag in Dessau eingetroffen, der niederländische Verband setzte aber fast zeitgleich auf Anweisung des dortigen Gesundheitsministeriums den gesamten Spielbetrieb und damit auch Aktivitäten der Nationalmannschaft aus. Die Stadt Magdeburg und das zuständige Gesundheits- und Veterinäramt hatten zur Eindämmung des Coronavirus bereits am Montag bis auf Weiteres Konzerte, Sport- und andere Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen untersagt. Das Spiel hätte ohne Publikum stattfinden sollen. Quelle: dts Nachrichtenagentur