1. Bundesliga: Musiala rettet Bayern München Punkt in Borussia Dortmund

Am zwölften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund zuhause gegen den FC Bayern München mit 1:1 unentschieden gespielt.

Die Anfangsphase im Klassiker war durch ausgiebiges Abtasten geprägt. Der deutsche Rekordmeister ging früh ins Pressing, Dortmund ließ sich aber nicht locken und beschränkte sich auf eine kompakte Ordnung.



Ein Geniestreich von Gittens besorgte in der 27. Minute dann das 1:0 für die Hausherren: Der Engländer narrte auf der linken Seite Laimer, spritzte in den Strafraum und drosch das Leder an Neuers Kopf vorbei ins Netz. Der Kompany-Elf fiel dagegen im gesamten ersten Durchgang wenig ein und es ging mit einer durchaus verdienten BVB-Führung in die Katakomben.



Nach dem Seitenwechsel kam dann auch der FCB mal gefährlich vor die Kiste: Musiala legte in der 49. Minute vor dem Tor für den früh für den verletzten Kane eingewechselten Müller auf, der Routinier scheiterte aber an einer Glanztat von BVB-Keeper Kobel.



Auf der anderen Seite legte Beier für den mitgelaufenen Gittens auf, der in der 50. Minute aus bester Position jedoch den Abschluss verpasste.



Es ging nun hin und her: In der 59. Minute schlenzte Musiala haarscharf am rechten Pfosten vorbei, in Minute 62 scheiterte Sabitzer allein vor Neuer.



In der 85. Minute gelang den Süddeutschen dann doch noch der Ausgleich, als Olise im Anschluss an einen misslungenen Freistoß von Sané auf Musiala flankte und der Jungstar ins linke Eck einnicken durfte. Danach folgte nicht mehr viel, die Teams teilten sich die Punkte.



Damit baut Tabellenführer Bayern München seinen Vorsprung vor Frankfurt auf Rang zwei auf vorerst sieben Zähler aus, Dortmund bleibt Fünfter.

1. Bundesliga: Mainz schlägt Hoffenheim

Im ersten Sonntagsspiel des zwölften Bundesliga-Spieltags hat der 1. FSV Mainz 05 nach einer souveränen Vorstellung 2:0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen.

Bereits nach vier Minuten brachte der formstarke Jonathan Burkardt die Hausherren in Führung. 20 Minuten später legte er zudem mit einem sehenswerten Treffer aus circa 17 Metern Entfernung nach. Insgesamt war der Gastgeber im ersten Durchgang klar besser und geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Mit Blick auf die zweite Hälfte muss sich Mainz zwar vorwerfen lassen, nicht genug getan zu haben, um früh zu einer Vorentscheidung zu kommen. Da aber auch den Gästen nichts wirklich Zwingendes einfiel, blieb es beim souveränen Sieg der 05er.

In der Tabelle rückt Mainz auf den siebten Platz vor, während die TSG auf den 14. Rang abrutscht. Für die Mainzer geht es am kommenden Sonntag beim VfL Wolfsburg weiter, Hoffenheim ist bereits am Mittwoch im Achtelfinale des DFB-Pokals gefordert - ebenfalls in Wolfsburg.

1. Bundesliga: Eintracht schlägt Heidenheim souverän

Heidenheim - Zum Abschluss des 12. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt beim 1. FC Heidenheim 4:0 gewonnen.

In einer an Höhepunkten eher armen ersten Halbzeit bestachen die Hessen vor allem mit Effizienz. Omar Marmoush brachte die SGE nach 22 Minuten in Führung. Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Gäste, möglichst schnell den Deckel drauf zu machen. Der gerade erst eingewechselte Fares Chaibi in der 49. und erneut Marmoush in der 58. Minute sorgten für eine komfortable Führung. Der Ägypter steht damit bei 13 Toren und bleibt Bayern-Stürmer Harry Kane im Kampf um die Torjäger-Kanone dicht auf den Fersen. In der Nachspielzeit sorgte Hugo Ekitiké noch für den Endstand.

Durch den Erfolg auf der Ostalb rücken die Frankfurter bis auf vier Punkte an Tabellenführer Bayern München heran. Heidenheim rutscht dagegen auf den Relegationsplatz ab.

Am nächsten Spieltag empfängt die Eintracht den FC Augsburg, während die Heidenheimer zeitgleich beim FC Bayern bestehen müssen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur