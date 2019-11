DFB-Pokal-Auslosung: Bayern in München gegen Hoffenheim

Im Achtelfinale des DFB-Pokals spielt der FC Bayern München in München gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Das ergab die Auslosung der Spielpaare am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die weiteren ausgelosten Begegnungen: Eintracht Frankfurt – RB Leipzig, Bayern 04 Leverkusen – VfB Stuttgart, FC Schalke 04 – Hertha BSC, 1. FC Saarbrücken – Karlsruher SC, Werder Bremen – Borussia Dortmund, 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf, SC Verl – 1. FC Union Berlin.

Die Loskugeln wurden von der deutschen Nationalspielerin Turid Knaak gezogen, Ziehungsleiter war der Torworttrainer der Nationalmannschaft, Andreas Köpke.

Das DFB-Pokal-Achtelfinale findet am 4. und 5. Februar 2020 statt. Das Viertelfinale wird am 3. und 4. März, das Halbfinale am 21. und 22. April und das Finale am 23. Mai in Berlin ausgetragen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

