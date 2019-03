1. Bundesliga: Wolfsburg und Bremen trennen sich unentschieden

Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich der VfL Wolfsburg und Werder Bremen mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Das erste Tor der Partie fiel in der 54. Spielminute: John Anthony Brooks verwandelte einen Freistoß von Maximilian Arnold. Der Treffer wurde anschließend auf Abseits überprüft: Zwei Spieler der "Wölfe" standen im Abseits, der Torschütze jedoch nicht und die Spieler haben auch den Bremer Torhüter Jiri Pavlenka nicht behindert, sodass der Treffer zählte. Den Ausgleichstreffer für die Gäste schoss Max Kruse in der 74. Minute nach einem Konter. Die Vorlage für den Treffer war eine Flanke von Maximilian Eggestein.



Der VfL steht nach dem Spiel mit 39 Zählern auf Rang sieben der Liga. Werder Bremen ist mit 33 Punkten auf Platz zehn der Tabelle.

Stuttgart gewinnt Kellerduell gegen Hannover



Im ersten Sonntagsspiel des 24. Spieltags der Bundesliga hat der VfB Stuttgart das Kellerduell gegen Hannover 96 mit 5:1 gewonnen. Die Stuttgarter haben damit jetzt auf Relegationsplatz 16 fünf Punkte Vorsprung auf die Niedersachsen. Die Gastgeber legten am Sonntag einen Blitzstart hin - bereits nach vier Minuten traf Mario Gomez zum 1:0. Nach einem Doppelpack von Ozan Kabak in der 16. und 45. Minute gingen die Stuttgarter mit einem komfortablen Drei-Tore-Vorsprung in die Pause. Im zweiten Durchgang brachten die Hausherren den Sieg relativ ungefährdet über die Zeit. Der einzige Treffer der Niedersachsen in der 68. Minute durch Jonathas reichte den Gästen nicht, um doch noch eine Aufholjagd zu starten. Stattdessen sorgte Steven Zuber mit einem Doppelpack (78. und 81. Minute) für die Entscheidung.



Für Stuttgart geht es am kommenden Samstag in Dortmund weiter. Hannover ist am Sonntag gegen Leverkusen gefordert.

Bayern nach Sieg in Gladbach punktgleich mit BVB



Am 24. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 5:1 gewonnen. Durch den Sieg bleiben die Bayern zwar auf dem zweiten Tabellenplatz, sind aber nun punktgleich mit dem BVB, der nur aufgrund des besseren Torverhältnisses Spitzenreiter bleibt. Schon in der 2. Minute erzielte Javi Martínez das Führungstor für die Bayern. James Rodríguez hatte einen Eckstoß von der rechten Seite in den Fünf-Meter-Raum gebracht, wo Martínez den Ball aus wenigen Metern exakt und unhaltbar in den rechten Winkel köpfte. Thomas Müller baute in der 11. Minute die Münchner Führung noch weiter aus. FCB-Stürmer Serge Gnabry hatte von der linken Ecke des Strafraums an den Fünf-Meter-Raum zu seinem Teamkollegen Müller geflankt, der zunächst im ersten Versuch noch an Gladbachs Torhüter Yann Sommer scheiterte, bevor er im Nachsetzen das Leder aus kurzer Distanz dann über die Torlinie drückte. In der 37. Minute erzielte Lars Stindl den Anschlusstreffer für die Borussia. Gladbach hatte das Spiel auf die linke Seite verschoben, wo Thorgan Hazard den Münchner Verteidiger Niklas Süle mit einem tollen Pass durch die Beine aussteigen ließ und dadurch Stindl bediente, der den Zweikampf gegen Jérome Boateng gewann und das Leder aus zehn Metern und spitzem Winkel unter die Torlatte knallte. Robert Lewandowski baute die Führung für die Bayern in der 47. Minute weiter aus. Thiago hatte die Kugel durch das Zentrum in Richtung Strafraum getrieben, wo er dann wunderbar in die Spitze auf durchsteckte, der das Spielgerät aus etwa neun Metern mit rechts unhaltbar unter die Querlatte schoss. In der 75. Minute erzielte Gnabry das vierte Tor für die Münchner. Von der rechten Seite hatte Bayerns Rechtsverteidiger Joshua Kimmich mustergültig auf den Kopf von Lewandowski geflankt, der aus fünf Metern eigentlich das Tor machen musste, doch Gladbachs Torhüter Sommer konnte den Kopfball überragend parieren. Lewandowskis zweiten Versuch blockte Sommer dann auch noch, aber er brachte den Ball aber nicht aus der Gefahrenzone, sodass Gnabry den Ball aus wenigen Metern mit einem Rechtsschuss ins Netz befördern konnte. In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte Bayerns Stürmer Lewandowski seinen zweiten Treffer des Spiels per Elfmeter. Zuvor hatte Hazard den Münchner Kimmich im Strafraum zu Fall gebracht, weswegen der Schiedsrichter Felix Zwayer auf den Punkt zeigte.





Quelle: dts Nachrichtenagentur