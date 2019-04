1. Bundesliga: Frankfurt gewinnt gegen Stuttgart

Am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 gewonnen.

Das erste Tor der Partie fiel in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte: Filip Kostic erzielte den Führungstreffer mit einem Linksschuss. In der 64. Minute gelang Kostic schließlich sein zweites Tor der Partie: Nach einem Freistoß der Gäste leitete Luka Jovic einen Konter ein. Er spielte steil zu Kostic, der allen Stuttgartern davon lief und ihren Torhüter Ron-Robert Zieler tunnelte. Jovic baute die Führung für die Gastgeber in der 84. Minute noch weiter aus, die Vorlage war eine Flanke von Danny da Costa.



Nach dem Sieg steht die Eintracht mit 49 Punkten auf Platz vier der Tabelle. Der VfB Stuttgart bleibt mit 20 Punkten auf Rang 16 der Liga.





Schalke gewinnt Kellerduell gegen Hannover



Im ersten Sonntagsspiel des 27. Spieltags der Bundesliga hat Hannover 96 das Kellerduell gegen den FC Schalke 04 mit 0:1 verloren. Die Niedersachsen bleiben damit Tabellenletzter, während sich Schalke etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer am Sonntag eine ausgeglichene Partie. Schalke hatte dabei insgesamt etwas mehr Spielanteile. Die Halbzeitführung durch einen Treffer von Suat Serdar in der 39. Minute war aber dennoch etwas glücklich. Zur Halbzeit wechselte 96-Trainer Thomas Doll offensiv: Florent Muslija kam für Oliver Sorg. Gute Torchancen blieben aber zunächst Mangelware. Das Spiel verflachte insgesamt immer mehr, wobei Schalke die Führung eher verwaltete. Für Hannover gab es nur selten ein Durchkommen. Das wurde erst in der Schlussphase besser. Die beste Chance der Gastgeber zum Ausgleich konnte Schalke-Torwart Alexander Nübel in der 77. Minute mit einer starken Parade vereiteln. Auch im Anschluss vergab Hannover einige Chancen. Die Gäste konnten ihre knappe Führung somit über die Zeit verteidigen.



Für Hannover geht es am Samstag bei Wolfsburg weiter. Schalke ist zeitgleich gegen Frankfurt gefordert.





Leipzig gewinnt gegen Hertha mit 5:0



RB Leipzig hat im Heimspiel gegen Hertha BSC mit 5:0 gewonnen. In der 17. Minute erzielte Emil Forsberg das Führungstor für die Leipziger. Kevin Kampl hatte von der halbrechten Seite mit dem rechten Innenrist gefühlvoll in das Zentrum des Berliner Strafraums geflankt, wo Forsberg vor dem Hertha-Verteidiger Rekik an den Ball kam und das Leder aus etwa zwölf Metern am herausgelaufenen Berliner Torhüter Rune Jarstein vorbei in die obere linke Ecke schoss. Yussuf Poulsen baute die Leipziger Führung in der 27. Minute weiter aus. Unweit des Mittelkreises hatte Poulsen seinen Treffer selbst eingeleitet, indem er die aufspringende Kugel gegen den behäbigen Berliner Verteidiger Fabian Lustenberger eroberte und seinen Teamkollegen Timo Werner bediente. Dieser rannte allein auf Hertha-Keeper Jarstein zu und legte im richtigen Moment für Poulsen quer, der aus vier Metern nur noch einschieben musste. In der 56. Minute gelang Poulsen sein zweiter Treffer in dieser Partie. Kampl hatte Forsberg im linken Halbfeld bedient, der sich sich klasse gegen Lustenberger durchsetzte und mit perfektem Timing auf seinen Poulsen weiterleitete. Dieser schob aus 13 Metern überlegt unten rechts ein. In der 62. Minute erzielte erneut Poulsen sein mittlerweile drittes Tor. Tyler Adams hatte das Spiel von der halblinken Abwehrseite mit einem sensationellen Flachpass auf die halbrechte Seite verlagert, wo der Däne völlig frei vor dem herausgelaufenen Berliner Torhüter Jarstein auftauchte und diesen aus 15 Metern mit einem Lupfer überwand. Wenig später erzielte Amadou Haidara in der 64. Minute das fünfte Tor für RB. Werner war von Kampl auf der linken Seite bedient worden und bekam von Herthas Abwehrspieler Niklas Stark nur Geleitschutz. Anschließend zog Werner in den Strafraum und legte für Haidara quer, der mit dem rechten Innenrist flach aus 15 Metern ins rechte Eck vollendete.

Quelle: dts Nachrichtenagentur