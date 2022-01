3. Liga: Mannheim verliert unnötig 1:3 gegen BVB II

Rückschlag für Mannheims Aufstiegsambitionen durch einen Doppelschlag in den letzten Minuten gegen den BVB II. Mit 1:3 verliert Waldhof, verschießt einen Elfmeter, vergibt nach starkem Beginn weitere beste Möglichkeiten. "Wir müssen einfach viel früher den Deckel drauf machen. Wir erspielen uns Großchancen und wenn du nicht in der Lage bist, den Punch zu setzen, dann bleibt der Gegner am Leben", monierte Trainer Patrick Glöckner: "So ein Spiel darfst du niemals verlieren hier." Die Niederlage sei "extrem schmerzhaft."

Dortmunds Keeper Stefan Drljaca verursachte und hielt einen Elfmeter 10 Minuten vor dem Ende, gab zu, dass es in der Halbzeit eine kleine Kabinen-Predigt gab: "Wir haben uns nicht auf unseren Plan konzentriert. Das haben wir der 2. Halbzeit gemacht, nach der Ansage in der Kabine. Die hat gefruchtet."



SV Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund II 1:3

Mannheim kassiert die erste Heimpleite seit dem 24. Juli, führt lange und verliert die Partie noch mit einem Doppelschlag in der 90. und 94. Minute. Bei einem Sieg wären die Mannheimer mit 37 Punkten wieder auf Platz 2 geklettert, so bleibt´s bei "nur" 34 Punkten und vor der Partie beim Vorletzten Würzburg (ab 13.45 Uhr live) beim 5. Rang.

Mannheims Trainer Patrick Glöckner zu einer starken 1. Hälfte allerdings mit Abschluss-Schwächen: "Wir hatten sehr, sehr gute Möglichkeiten: vor der Pause 2 große Einschuss-Möglichkeiten, danach nochmal 2 plus den Elfmeter. So ein Spiel darfst du niemals verlieren hier. Im Großen und Ganzen ist das extrem schmerzhaft."

Glöckner zur Schluss-Phase, in der Mannheim binnen 4 Minuten 2 Tore kassierte: "In der Phase, wo das 2:1 fällt, hat Dortmund auch so ein bisschen gedrückt, das Spiel in die Hand genommen. Trotzdem: schön gemacht, aber sehr glücklich."

Welche Lehren zieht Glöckner aus der Niederlage: "Wir müssen einfach viel früher den Deckel drauf machen. Wir erspielen uns Großchancen und wenn du nicht in der Lage bist, den Punch zu setzen, dann bleibt der Gegner am Leben."

"Was heißt falscher Film. Wir haben die Chancen und machen unsere Tore nicht.", meinte Mannheims Fridolin Wagner zur kuriosen Niederlage: "Wir können in einigen Situationen auch besser verteidigen. Das ist total bitter. Wir müssen jetzt die Wut mitnehmen und in der Energie umwandeln. Das tut gerade richtig weh. Das ist gerade richtig scheiße."

Dortmunds Immanuel Pherai traf in der 90. Minute mit einem wunderbaren Lupfer aus 30 Metern zum 2:1, ein Kunstwerk: "Ich habe mir gedacht, wir können ja jetzt nicht verlieren. Also probiere ich es mal....Wir haben wirklich schlecht angefangen. Die 2. Halbzeit war viel besser und so Fußball gespielt wie man Fußball spielen muss. Bisschen Glück mussten wir auch haben, weil Mannheim eine wirklich gute Mannschaft ist."

BVB-Keeper Stefan Drljaca: "Ja, das war sein sehr wildes Spiel, ein chaotisches Spiel vor allem in der 1. Halbzeit von uns. Sehr viel von Zweikämpfen geprägt. Da haben wir uns auch von den Mannheimern beirren lassen. Zu viel mit dem Schiedsrichter lamentiert, haben uns nicht auf unseren Plan konzentriert. Das haben wir der 2. Halbzeit gemacht, nach der Ansage in der Kabine. Die hat gefruchtet." Drljaca verursachte einen Elfmeter, hielt den aber beim Stand von 1:1 in der 80. Minute gegen Martinovic: "Das war eine geile Aktion. Damit konnte ich mich bei der Mannschaft entschuldigen. Das hat uns noch mal Wind gegeben."

