1. Bundesliga: Leverkusen gewinnt Spitzenspiel gegen BVB klar

Im ersten Sonntagsspiel des 21. Spieltags der Bundesliga hat Bayer Leverkusen 5:2 bei Borussia Dortmund gewonnen.

Damit steht Dortmund auf Rang zwei noch fünf Punkte vor der Werkself. Der Rückstand auf die Bayern beträgt bereits neun Punkte. Spannung kam am Sonntag nur in der Anfangsphase auf. Zunächst sorgte ein Eigentor von Manuel Akanji in der elften Minute für die Führung der Gäste. Ebenfalls ein Eigentor von Jeremie Frimpong führte auf der anderen Seite nur fünf Minuten später zum Ausgleich. Danach blieb Leverkusen aber am Ball. Zunächst traf Florian Wirtz in der 20. Minute nach einem Konter zur erneuten Führung. In der 28. Minute legte Robert Andrich per direktem Freistoß nach. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Jonathan Tah zum 4:1. Dies war auch bereits die Vorentscheidung, da den Dortmundern offensiv nicht mehr viel gelang. In den Schlussminuten fielen noch zwei Treffer, die den Ausgang des Spiels nicht mehr beeinflussten. Erst traf Moussa Diaby in der 88. Minute zum 5:1, Steffen Tigges sorgte eine Minute später für den Schlussstand. Für Leverkusen geht es am Samstag gegen Stuttgart weiter, der BVB ist am kommenden Sonntag bei Union Berlin gefordert.





Wolfsburg gewinnt Abstiegsduell gegen Fürth



Zum Abschluss des 21. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg mit 4:1 gegen Greuther Fürth gewonnen.



Der erste Sieg seit dem 6. November lässt die Wölfe mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Platz zwölf springen und im Abstiegskampf etwas durchatmen. Für den Tabellenletzten Fürth beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz nun zwölf Punkte. In Wolfsburg rückten mit Kruse und Wind gleich zwei Neuzugänge in die Startelf der Niedersachsen. Und Rückkehrer Kruse war auch gleich an der frühen Führung beteiligt. Sein Ball landete links im Strafraum bei Steffen, dessen abgefälschter Querpass über den Pfosten bei Vranckx landete, der keine Probleme hatte, den Ball ins Tor zu drücken (6.). Nach der Führung schalteten die Hausherren aber einen Gang runter. Fürth fand immer besser in die Partie und belohnte sich kurz vor der Pause mit dem Ausgleich durch einen Foulelfmeter von Hrogta (44.). Im zweiten Durchgang kamen die Wölfe mit Schwung aus der Pause und hatten Glück, dass Burchert, der Keeper der Fürther, einen Ball in die Füße von Vranckx klärte, der zur erneuten Führung traf (49.). Fürth hielt nach dem Rückschlag wieder gut mit, musste sich nach zwei abgefälschten Schüssen von Arnold (70.) und Philipp (75.) doch klar geschlagen geben.





Bayern gewinnen Schlagabtausch mit Leipzig



In der Samstagabendpartie des 21. Bundesliga-Spieltags haben die Bayern gegen Leipzig mit 3:2 gewonnen.

Dabei lieferten sich der Spitzenreiter und der Tabellen-Siebte einen packenden Schlagabtausch, wobei die Bayern dreimal in Führung gingen und die Gäste zweimal ausglichen. Thomas Müller legte für die Bayern in der 12. Minute vor, Leipzigs André Silva glich in der 27. aus. Robert Lewandowski besorgte kurz vor der Halbzeit dann die erneute Führung (44. Minute), Christopher Nkunku glich kurz nach Wiederanpfiff wieder aus (53. Minute). Ein Eigentor von Joško Gvardiol (58. Minute) erledigte die Gäste dann, wobei die bis zum Schluss aktiv blieben und auf den Ausgleich drängten - im Ergebnis ein Offensivfeuerwerk auf beiden Seiten bis zum Schluss. 10.000 erlaubte Zuschauer in der Münchner Arena bekamen was für ihr Geld geboten.





