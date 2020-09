SC Freiburg verpflichtet Mittelfeldspieler Santamaria

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat sich die Dienste von Mittelfeldspieler Baptiste Santamaria gesichert. Das teilte der Club am Donnerstagnachmittag mit. Der 25-Jährige wechselt aus der französischen Ligue 1 vom SCO Angers in den Schwarzwald. Santamaria unterschrieb nach überstandenem Medizincheck am Mittwochabend seinen Vertrag in Freiburg, hieß es von Vereinsseite.

"Wir wollten Baptiste unbedingt verpflichten und sind jetzt wirklich sehr froh, dass er bei uns ist", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach zu der Verpflichtung. "Mit seiner spektakulär unspektakulären Herangehensweise auf dem Platz wird er unserem Spiel die nötige Balance und Stabilität geben." Der Franzose absolvierte zuvor 137 Spiele in Frankreichs höchster Spielklasse. Quelle: dts Nachrichtenagentur