DFB-Pokal: Bayern spielen in zweiter Runde gegen Bochum

In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals tritt der FC Bayern München beim VfL Bochum an. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die weiteren ausgelosten Begegnungen:

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg,



SC Verl - Holstein Kiel,



MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim,



1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln,



Darmstadt 98 - Karlsruher SC,



Bayer Leverkusen - SC Paderborn,



SC Freiburg - Union Berlin,



Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue,



Arminia Bielefeld - FC Schalke 04,



Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach,



Hertha BSC - Dynamo Dresden,



VfL Wolfsburg - RB Leipzig,



SV Werder Bremen - 1. FC Heidenheim,



Hamburger SV - VfB Stuttgart, FC St.



Pauli - Eintracht Frankfurt.

Die zweite Hauptrunde wird am 29. und 30. Oktober ausgetragen.

Die Rolle der "Losfee" übernahm am Sonntag der frühere Nationalspieler und neue ARD-Experte Christoph Metzelder, als Ziehungsleiter fungierte der Trainer der deutschen U-21-Fußballnationalmannschaft, Stefan Kuntz. Quelle: dts Nachrichtenagentur

