Ex-Nationalspieler Wagner beendet Karriere

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner beendet seine aktive Karriere. "Ich bin unglaublich dankbar, dass mir der Fußball ein wunderbares Leben ermöglicht hat. Ich habe all meine Ziele und Träume verwirklichen können", sagte der frühere Bayern-Spieler der "Bild".

Er sagte weiter, dass er demnächst eine Trainer-Ausbildung in einem DFB-Sonderkurs starten will. Der Stürmer spielte in seiner Karriere für zahlreiche Vereine, darunter der SV Darmstadt 98 und die TSG 1899 Hoffenheim. Nach einem Jahr beim FC Bayern spielte er von 2019 bis zuletzt beim chinesischen Klub Tianjin Teda. Mit der A-Nationalmannschaft absolvierte Wagner acht Spiele, wobei er fünf Treffer erzielte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur