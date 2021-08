Paralympics: Russe holt Gold und stellt Weltrekord auf – vorher als Essenslieferant tätig

Vor Kurzem noch Essenskurier – heute Medaillengewinner bei den Paralympischen Spielen in Tokio: Der Russe Michail Astaschow holte am Donnerstag Gold im Radsport und stellte zudem einen neuen Weltrekord auf. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Astaschow holte Gold in der 3.000-Meter-Verfolgung und stellte einen neuen Weltrekord sowie einen neuen Rekord bei den Paralympischen Spielen auf: 3 Minuten und 35,954 Sekunden, um zehn Sekunden schneller als der vorherige Rekord. Der Sportler wird bei diesen Paralympics zwei weitere Male auftreten.

Im Februar letzten Jahres bekam der Sportler eine Stelle beim russischen Lieferdienst Yandex.Eda in Jekaterinburg und arbeitete als Essenslieferant. Sein Assistent erklärte damals, dass Astaschow beschlossen habe, neue Erfahrungen zu sammeln und sich in einem neuen Feld zu versuchen. Videos, wie er auf Beinprothesen Pizzen und Burger auslieferte, verbreiteten sich damals in Windeseile:

Михаил Асташов — профессиональный параспортсмен и с сегодняшнего дня курьер «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге. В этом году Михаил должен выступить в триатлоне на летних паралимпийских играх в Токио. Короче, болеем за Мишу! pic.twitter.com/ggSCzqb2gF — 💥Проблемы Самары💥 - ☎️ Азаров, Алло💞! (@Azarov_Allo) February 3, 2020

Alexei Zydenow, Präsident der russischen Teilrepublik Burjatien, wo Astaschow geboren wurde, teilte noch am Donnerstag mit, dass der Athlet bei seiner Rückkehr einen Wohnungsgutschein, einen Geldpreis und eine lebenslange Geldauszahlung erhalten wird.

Astaschow lebt seit seiner Geburt ohne Arme und Beine, er wuchs in einem Waisenhaus auf. Wie er selbst erzählt, habe ihn dies dazu bewogen, Sport zu treiben. Zuerst spielte er Badminton, dann versuchte er sich in Tischtennis, Schwimmen, Leichtathletik und Triathlon. Der 32-Jährige ist russischer Juniorenmeister im Badminton, mehrfacher russischer Meister im Schwimmen und in der Leichtathletik sowie Weltmeister im Paratriathlon.

Die Paralympischen Spiele in Tokio finden vom 24. August bis 5. September statt. In den jeweiligen russischen Teams nehmen insgesamt 242 Athleten teil."

Quelle: RT DE