Henke kritisiert Auswechselregel: "Verstehe nicht, dass die 3. Liga so dumm ist"

"Was ich überhaupt nicht verstehe, dass die 3. Liga so dumm ist und auf fünf Einwechslungen verzichtet", so Henke bei MagentaSport, der zudem den Verband in die Verantwortung nahm: "Große Kritik auch am DFB, weil ich meine, so etwas gehört nicht abgestimmt, so etwas muss der DFB entscheiden!" Dritter Sieg in Folge für die Hachinger, die nun hinter den Münchener Löwen auf Platz zwei stehen. Im Montagsspiel stehen sich der Hallescher FC gegen FSV Zwickau gegenüber - MagentaSport überträgt ab 18.45 Uhr live.



Nachfolgend die Stimmen zu den beiden Sonntagspielen der 3. Liga.



Spvgg. Unterhaching - SV Meppen 2:1

Siegtorschütze Niclas Anspach freute sich einfach über sein 2:1: "Das ist geil. Der dritte Sieg in Folge, so wie wir´s wollten. Das ist einfach geil!" Hachings Trainer Arie van Lent: "Das war voll in Ordnung, was wir abgeliefert haben. Schon in der ersten Halbzeit sind wir ein hohes Tempo gegangen, haben aber ein paar sehr gute Torchancen liegen. Das Gegentor haben wir gut weggesteckt." Zu den drei Siegen in Folge: "Das war heute wieder ein guter Schritt in die richtige Richtung. Die Punkte geben uns natürlich mehr Sicherheit, da fällt vieles ein bisschen leichter." Meppens Trainer Torsten Frings: "Das ist eine bittere Niederlage, für uns war mehr drin!" Seine Blitzanalyse: "In der ersten Halbzeit haben wir es trotz unserer Führung nicht gut gemacht - wir waren da zu passiv. Die zweite Halbzeit war besser. Wir haben mehr Druck gemacht, uns einige Chancen erarbeitet....Wir entwickeln uns langsam, aber wir müssen auch mal punkten."

Viktoria Köln - FC Ingolstadt 2:0

Kölns Trainer Pavel Dotchev: "Wir haben richtig guten Fußball gespielt, aber nach dem 1:0 haben wir die Führung nur noch verwaltet. Aber wir haben eine tolle Leistung abgeliefert, waren 90 Minuten die bessere Mannschaft...Heute haben wir wieder ein paar Prozentpunkte draufgepackt!" Ingolstadts Sportdirektor Michael Henke ärgerte sich vor dem Spiel bei MagentaSport, dass die Klubs nicht weiterhin mit 5 Auswechselspieler operieren können, um die Dauerbelastung mit drohenden Verletzungspech einzuschränken: "Was ich überhaupt nicht verstehe, dass die 3. Liga so dumm ist und auf fünf Einwechslungen verzichtet. Große Kritik auch am DFB, weil ich meine, so etwas gehört nicht abgestimmt, so etwas muss der DFB entscheiden. Weil es geht um Ausbildung.



Die 3. Liga ist eine Ausbildungsliga. Und durch Corona fällt uns das nachher durch Überbelastung vor die Füße, weil sich die Spieler vermehrt verletzen. Warum das die 1. und 2. Liga machen und die 3. Liga so dumm ist - ich sag´s wirklich: so dumm ist - und so abstimmt, bleibt mir ein Rätsel." Unterstützung bekommt Michael Henke vom eigenen Trainer Oral. Durch Corona und die möglichen Quarantäne-Fälle mit einem dann eingeschränkten Kader "ist die Entscheidung desaströs, eine Katastrophe." FCI-Trainer Tomas Oral zum Spiel: "Wir kriegen nach einer Unachtsamkeit das 0:1, nehmen das Laufduell auf den Außen nicht richtig an. Es war dann nicht so, dass wir total unterlegen waren. Wir hatten in der zweiten Halbzeit eine dicke Kopfballchance, müssen am Strafraum in guter Position einen Freistoß kriegen. Das sind die kleinen Dinge, die laufen aktuell gegen uns. Da müssen wir uns dagegen wehren."

