WM-Quali: Deutschland müht sich in Belfast zum 1:0

Deutschland gewinnt in der WM-Qualifikation bei Nordirland 1:0, meldet die dts Nachrichtenagentur. Das Tor erzielt Nick Woltemade nach einer Raum-Ecke in der 31. Minute; Oli Baumann pariert mehrfach stark, berichten dts und Reuters. ZDF und UEFA ordnen ein: Deutschland bleibt Spitzenreiter der Gruppe A.

Vor einem lauten Windsor Park tat sich die DFB-Elf lange schwer. Nordirland verteidigte kompromisslos, kam selbst zu Szenen – ein Treffer der Gastgeber zählte wegen Abseits nicht. Deutschland nutzte schließlich einen Standard: Nach einer Ecke von David Raum lenkte Nick Woltemade den Ball zum 1:0 ins Tor – sein erstes Länderspieltor.



Nach der Pause drückten die Nordiren, doch Baumann und die Innenverteidigung hielten stand; auf der anderen Seite ließ Deutschland Kontergelegenheiten liegen. Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach von einem „wichtigen Arbeitssieg“ in einer hitzigen Atmosphäre, in der Standards den Unterschied machten.



In der Tabelle behauptet Deutschland mit nun neun Punkten die Spitze der Gruppe A – knapp vor der Slowakei; Nordirland bleibt Dritter (6 Punkte). Laut UEFA-Daten begann Deutschland u. a. mit Baumann, Rüdiger, Tah, Kimmich, Wirtz und Woltemade. Die Entscheidung über die direkten WM-Tickets fällt an den letzten beiden Spieltagen im November.

