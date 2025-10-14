Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Sport WM-Quali: Deutschland müht sich in Belfast zum 1:0

WM-Quali: Deutschland müht sich in Belfast zum 1:0

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 06:38 durch Sanjo Babić
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 (Fußball WM) Logo
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 (Fußball WM) Logo

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Deutschland gewinnt in der WM-Qualifikation bei Nordirland 1:0, meldet die dts Nachrichtenagentur. Das Tor erzielt Nick Woltemade nach einer Raum-Ecke in der 31. Minute; Oli Baumann pariert mehrfach stark, berichten dts und Reuters. ZDF und UEFA ordnen ein: Deutschland bleibt Spitzenreiter der Gruppe A.

Vor einem lauten Windsor Park tat sich die DFB-Elf lange schwer. Nordirland verteidigte kompromisslos, kam selbst zu Szenen – ein Treffer der Gastgeber zählte wegen Abseits nicht. Deutschland nutzte schließlich einen Standard: Nach einer Ecke von David Raum lenkte Nick Woltemade den Ball zum 1:0 ins Tor – sein erstes Länderspieltor. 

Nach der Pause drückten die Nordiren, doch Baumann und die Innenverteidigung hielten stand; auf der anderen Seite ließ Deutschland Kontergelegenheiten liegen. Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach von einem „wichtigen Arbeitssieg“ in einer hitzigen Atmosphäre, in der Standards den Unterschied machten. 

In der Tabelle behauptet Deutschland mit nun neun Punkten die Spitze der Gruppe A – knapp vor der Slowakei; Nordirland bleibt Dritter (6 Punkte). Laut UEFA-Daten begann Deutschland u. a. mit Baumann, Rüdiger, Tah, Kimmich, Wirtz und Woltemade. Die Entscheidung über die direkten WM-Tickets fällt an den letzten beiden Spieltagen im November. 

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte anabol in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige