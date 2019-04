Kevin Hansen gewinnt erstes FIA World Rallycross von Abu Dhabi

Auf dem Yas Marina Circuit gewann Kevin Hansen das erste World Rallycross von Abu Dhabi 2019, was ein spektakuläres Wochenende mit erstklassigem Motorsport und Unterhaltung abseits der Strecke zu einem krönenden Abschluss brachte.

Kevin Hansen verzeichnete den allerersten World-RX-Sieg in Abu Dhabi - in einer dramatischen Eröffnungsrunde der FIA World Rallycross Championship 2019.

An einem Wochenende, das größtenteils von Team Hansen Peugot 208 dominiert wurde - aus diversen Gründen - trug Kevin den Sieg davon, nachdem der ursprüngliche Sieger des Rennens, Niclas Gronholm, eine Strafe von drei Sekunden erhielt, da er Hansen in seinem GRX Taneco Hyunday i20 anstieß. Liam Doran im Monster Energy RX Cartel Audi S1 kam mit seinem dritten Platz erstmals aufs Podest.

Das erste World-Rallycross-Event im Nahen Osten war ein durchschlagender Erfolg - ein dreitägiges Stadtfest mit Motorsport, erstklassigen Musik-Acts und unterhaltsamen Aktivitäten. Der Rennzeitplan enthielt vier Qualifizierungsrunden für das FIA World Rallycross, gefolgt von einem actiongeladenen Samstagabend mit den Halbfinalen und dem Finale.

Außerdem begeisterten auf der Strecke die Unterstützungsrennen des Emirates Drift Invitational Cup die Zuschauer mit actiongeladenen Rennen im K.o.-Format am Freitag und Samstag. Abseits der Piste wurde die Unterhaltung des Wochenendes angeführt vom US-Rap-Trio Migos, das beim After-Race-Konzert in der "d"" Arena spielte, während in der FanZone eine Reihe internationaler und lokaler Musikkünstler auftraten.

Al Tareq Al Ameri, CEO des Yas Marina Circuit, sagte: "Das Finale war eine fantastische Art, ein unglaubliches Wochenende abzuschließen, und wir sind hocherfreut, die Saison 2019 des World Rallycross in Abu Dhabi eröffnet zu haben. "Wir haben wieder einmal bewiesen, dass der Yas Marina Circuit ein Weltklasse-Veranstaltungsort ist, um Veranstaltungen mit globaler Resonanz auszutragen. Wir möchten allen teilnehmenden Fahrern und Teams gratulieren und außerdem unsern geschätzten Partnern danken, deren Unterstützung dieses Wochenende möglich gemacht hat.

Torben Olsen, der Managing Director der FIA World Rallycross Championship für IMG, der Promoter der Serie, fügte hinzu: "Yas Marina Circuit war ein spektakulärer Veranstaltungsort, um unsere allererste Runde des World RX unter Scheinwerfern auszutragen. Die Action auf der Rennstrecke zeigte außerdem, dass wir für den Rest der Saison äußerst hart umkämpfte Rennen erwarten können.

Quelle: Yas Marina Circuit (ots)