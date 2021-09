1. Bundesliga: Freiburg schlägt Augsburg klar

Zum Abschluss des 6. Spieltags der 1.Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg einen souveränen 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg eingefahren. Das Spiel in Freiburg war für die Hausherren ein besonderes, war es doch die letzte Partie im Dreisamstadion, bevor die Breisgauer ins neu gebaute Europa-Park-Stadion ziehen werden.

Der Startschuss für den runden Abschied fiel früh, einen Abpraller von FCA-Torhüter Gikiewicz verwertete Kübler zur SC-Führung (6.). Die Hausherren kontrollierten das Spiel in der Anfangsphase, Augsburg stand sehr tief und ließ in der gegnerischen Hälfte die nötige Konsequenz vermissen. Freiburg legte dann aber in einer Phase nach, in der die Gäste besser in die Partie fanden, Hölers geschickter Lupfer durchbrach die bayerischen Bemühungen allerdings (34.). Der nur kurze Zeit später souverän verwandelte Handelfmeter von Grifo (34.) brachte bereits vor der Pause die Vorentscheidung in dieser Partie. Mit der komfortablen Führung im Rücken schalteten die Freiburger nach dem Seitenwechsel einen Gang runter. Augsburg agierte jetzt zwar auf Augenhöhe, schaffte es aber nicht, den aggressiv verteidigenden Hausherren gefährlich zu werden.



Durch den Sieg springt Freiburg auf den fünften Rang und ist nun punktgleich mit Dortmund. Augsburg hingegen bleibt im Tabellenkeller auf Platz 15.

Bochum und Stuttgart torlos



Im ersten Sonntagsspiel des sechsten Spieltags der Bundesliga haben sich der VfL Bochum und der VfB Stuttgart torlos getrennt.

Bochum bleibt damit Vorletzter, Stuttgart rückt auf Platz 13 vor. Im ersten Durchgang spielten die Hausherren mit mehr Druck. Sie hatten aber Probleme beim Abschluss. Nach der Pause kamen die Stuttgarter besser ins Spiel. Der vermeintliche Führungstreffer in der 55. Minute durch Konstantinos Mavropanos wurde wegen eines Handspiels aber zurückgenommen. Auch in der Schlussphase war eher Stuttgart am Drücker, wobei das Niveau des Spiels allerdings zunehmend abflachte. So blieb es am Ende beim torlosen Remis. Für Stuttgart geht es am Samstag gegen Hoffenheim weiter, Bochum ist am Samstagabend in Leipzig gefordert.





Gladbach schlägt Dortmund bei Rose-Rückkehr knapp



Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach zuhause gegen Borussia Dortmund mit 1:0 gewonnen.

Das Spiel stand unter besonderen Vorzeichen, da es das erste Aufeinandertreffen beider Teams seit dem Wechsel von Cheftrainer Marco Rose aus Gladbach nach Dortmund war. Die Partie gestaltete sich von Beginn an ausgeglichen, bis auf ein Abseits-Tor von Hummels in der achten Minute gab es nichts zu berichten. In der 37. Minute änderte sich das aber, als Zakaria etwas glücklich Doppelpass mit Ginter spielte und am Ende Kobel mit einem Schuss ins linke Eck bezwang. In der 40. Minute kam es noch bitterer für den BVB, als Dahoud gegen Scally zu spät kam und die Ampelkarte sah. Zur Pause lag Schwarz-Gelb also nicht nur zurück sondern musste auch die Unterzahl verkraften. In Abwesenheit von Reus und Haaland tat sich die Rose-Elf aber enorm schwer, die Fohlen hatten die besseren Gelegenheiten. In der 55. Minute scheiterte Hofmann aus spitzem Winkel am Keeper, in der 56. Minute blockte Meunier gerade noch gegen Netz. Die Hütter-Elf verpasste den zweiten Treffer, hatte aber alles im Griff und brachte letztlich die knappe Führung über die Zeit.







