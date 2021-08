Lionel Messi spielt ab sofort für Paris Saint-Germain. Der französische Hauptstadtclub bestätigte am Dienstagabend die Verpflichtung des sechsmaligen Weltfußballers, der zuvor mehr als zwei Jahrzehnte lang für den FC Barcelona aufgelaufen war. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Der Fußballverein signalisierte den Wechsel in den sozialen Netzwerken früher am Abend. In einem Video waren beispielsweise sechs Bälle – drei links, drei rechts – vor dem Eiffelturm zu sehen, was auf die Tatsache hindeuten könnte, dass Messi sechsmaliger Weltfußballer ist. Des Weiteren konnte man die Trikots von Neymar und von Kylian Mbappé in einer Kabine hängen sehen, zwischen ihnen befand sich ein Trikot in den argentinischen Nationalfarben.

Messi kam am Dienstagnachmittag mit seiner Ehefrau und den drei Söhnen in Paris an. Am Abend absolvierte er einen sportmedizinischen Check.

PSG plant für diesen Mittwoch eine Pressekonferenz im Prinzenparkstadion. Laut Berichten soll Messi bei dem Verein einen Vertrag für zwei Jahre mit einer Verlängerungsoption erhalten.

Messi begann seine Karriere 2004 bei Barcelona, Ende Juni verabschiedete er sich endgültig davon. Er spielte 778 Spiele für Barcelona, erzielte 672 Tore und lieferte 305 Torvorlagen. Der Stürmer hat mit dem katalanischen Klub insgesamt 35 Trophäen gewonnen."

