2. Bundesliga: Elversberg ballert sich an Platz 1! Schalke siegt auswärts – Drama in Kaiserslautern & Dresden

Die Zweite Liga liefert am 8. Spieltag Tore satt: u. a. Kaiserslautern – Bochum 3:2, Düsseldorf – Nürnberg 2:3, Dresden – Karlsruhe 3:3. Elversberg gewinnt 4:0 in Magdeburg und schiebt sich an die Tabellenspitze vor Schalke.

Die Ergebnisse im Überblick: Braunschweig – Paderborn 1:2; Düsseldorf – Nürnberg 2:3; Kaiserslautern – Bochum 3:2; Hertha – Münster 2:1; Holstein Kiel – Darmstadt 1:1; Dresden – Karlsruhe 3:3; Magdeburg – Elversberg 0:4; Bielefeld – Schalke 1:2; Fürth – Hannover 2:2. An der Spitze: Elversberg (19 Punkte) vor Schalke (18) sowie Darmstadt, Paderborn und Hannover (je 17).

Im Tabellenkeller geraten Bochum (3) und Magdeburg (3) stärker unter Druck, während Dresden (6) trotz Punktgewinns nicht vom Fleck kommt. Kaiserslautern und Karlsruhe arbeiten sich in die Verfolgergruppe vor. Bemerkenswert sind die Auswärtssiege der Aufstiegsaspiranten und die späten Tore in mehreren Begegnungen.

Quelle: ExtremNews



