2. Bundesliga: Elversberg ballert sich an Platz 1! Schalke siegt auswärts – Drama in Kaiserslautern & Dresden

2. Bundesliga: Elversberg ballert sich an Platz 1! Schalke siegt auswärts – Drama in Kaiserslautern & Dresden

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 06:36 durch Sanjo Babić
2. Bundesliga Logo
2. Bundesliga Logo

Lizenz: Fair use
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Zweite Liga liefert am 8. Spieltag Tore satt: u. a. Kaiserslautern – Bochum 3:2, Düsseldorf – Nürnberg 2:3, Dresden – Karlsruhe 3:3. Elversberg gewinnt 4:0 in Magdeburg und schiebt sich an die Tabellenspitze vor Schalke.

Die Ergebnisse im Überblick: Braunschweig – Paderborn 1:2; Düsseldorf – Nürnberg 2:3; Kaiserslautern – Bochum 3:2; Hertha – Münster 2:1; Holstein Kiel – Darmstadt 1:1; Dresden – Karlsruhe 3:3; Magdeburg – Elversberg 0:4; Bielefeld – Schalke 1:2; Fürth – Hannover 2:2. An der Spitze: Elversberg (19 Punkte) vor Schalke (18) sowie Darmstadt, Paderborn und Hannover (je 17).

Im Tabellenkeller geraten Bochum (3) und Magdeburg (3) stärker unter Druck, während Dresden (6) trotz Punktgewinns nicht vom Fleck kommt. Kaiserslautern und Karlsruhe arbeiten sich in die Verfolgergruppe vor. Bemerkenswert sind die Auswärtssiege der Aufstiegsaspiranten und die späten Tore in mehreren Begegnungen.

Quelle: ExtremNews


