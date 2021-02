Formel 1: Weltmeister Lewis Hamilton verlängert bei Mercedes

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat seinen Vertrag bei Mercedes-AMG Petronas bis Ende 2021 verlängert. Das teilte der Rennstall am Montagmittag mit. 2013 stieß er zum Werksteam von Mercedes und holte seitdem 74 Rennsiege und sechs Fahrertitel mit dem Mercedes-Team, im vergangenen Jahr brach er den Siegrekord von Michael Schumacher in der Formel 1.

Ein entscheidender Teil der neuen Vereinbarung baue auf der gemeinsamen Verpflichtung zu mehr Vielfalt und Inklusion im Motorsport auf, die im vergangenen Jahr von Lewis und Mercedes eingegangen wurde, teilte das Team zudem mit. Dies werde in Form einer gemeinsamen gemeinnützigen Stiftung geschehen, die zum Ziel hat, mehr Inklusion und Vielfalt in all ihren Formen im Motorsport zu unterstützen.



"Ich freue mich, in meine neunte Saison zusammen mit meinen Mercedes-Teammitgliedern zu starten. Gemeinsam haben wir mit unserem Team Unglaubliches erreicht und freuen uns darauf, auf unseren Erfolgen weiter aufzubauen und uns auf und abseits der Rennstrecke stetig weiter zu verbessern", sagte Hamilton selbst zu der Verlängerung. Er sei ebenso entschlossen, "den Weg fortzusetzen, den wir begonnen haben, um den Motorsport für künftige Generationen vielfältiger zu gestalten".

