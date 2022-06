Deutscher Fußball-Bund lässt Trans-Fußballer zwischen Männer- und Frauenmannschaften wählen

Weiter berichtet RT DE: "Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lässt trans- und intergeschlechtliche sowie nicht-binäre Menschen künftig selbst entscheiden, ob sie in einem Frauen- oder einem Männerteam spielen. Die neue Regelung gilt ab der kommenden Saison für den Amateur- und den Jugendbereich sowie im Futsal.

Menschen mit dem Personenstandseintrag "divers" oder "ohne Angabe" und Fußballer, die ihr Geschlecht haben angleichen lassen, können dann zwischen den beiden Spielberechtigungen wählen. Dies gelte auch für transgeschlechtliche FußFußballer, "die nun zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt wechseln können oder zunächst in dem Team bleiben, in dem sie bisher gespielt haben".

"Es gilt für Transgender-Spielerinnen und -Spieler, die nun zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt wechseln oder zunächst in der Mannschaft bleiben können, in der sie bisher gespielt haben", so der DFB in seiner Erklärung.