Nagelsmann gratuliert Jürgen Klopp zu Red-Bull-Engagement

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp zu seinem neuen Engagement als Head of Global Soccer beim Getränkekonzern Red Bull gratuliert. Es handele sich um eine "Win-Win-Situation für beide Seiten", sagte Nagelsmann vor dem Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag.

Neben Klopp sei auch Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zu beglückwünschen, die Zusammenarbeit sei ein "herausragender Coup". Der ehemalige Liverpool-Coach werde seine Aufgabe "mit sehr viel Leben und auch mit seiner Art herausragend gut erfüllen", zeigte sich der Ex-Trainer von RB Leipzig sicher.



Er sehe auch kein Problem darin, dass Klopp nun bei einem in deutschen Fankreisen umstrittenen Unternehmen angestellt sei. Schließlich sei es etwa im englischen Fußball "völlig normal", dass hinter einem Verein jemand stehe, der "die Dinge auch finanziert", argumentierte der Bundestrainer.



Jürgen Klopp übernimmt seine neue Aufgabe ab dem 1. Januar 2025, wie Red Bull am Mittwoch mitgeteilt hatte. Zuvor war Klopp von vielen Beobachtern nach seinem Job in Liverpool auch mit dem Amt des Bundestrainers in Verbindung gebracht worden, sollte Nagelsmann dieses eines Tages nicht mehr bekleiden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur