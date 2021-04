2. Bundesliga: Darmstädter Effektivität lässt HSV verzweifeln

Am 28. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV im Heimspiel gegen Darmstadt 98 mit 1:2 verloren. Der HSV investierte zunächst mehr, die Lilien agierten etwas abwartender.

In der 20. Minute kam Wintzheimer aus zentraler Position zum Abschluss, zielte aber genau auf Schuhen. In der 25. Minute wurde dann auch der Gast mal gefährlich, doch Dursun konnte Ulreich aus kurzer Distanz nicht überwinden, nachdem der eine Skarke-Flanke nicht festhalten konnte. In der Nachspielzeit von Hälfte eins bediente Dudziak im Fünfer Terodde, den Schuss des Stürmers konnte Schuhen aber mit dem Fuß entschärfen. Zur Pause gab es keine Tore zu vermelden. Nach dem Seitenwechsel bot erneut die Thioune-Elf mehr Offensivgeist, Wintzheimer scheiterte aber ebenfalls an einer Fußabwehr des Darmstädter Keepers. In der 51. Minute gerieten die Hanseaten dann überraschend in Rückstand, als Honsak sich über links durchsetzte und Berko in der Mitte die Hereingabe stark verwertete. In der 52. Minute nutzten die Lilien fast den Schock der Hamburger zum Doppelschlag, Honsaks Abschluss aus spitzem Winkel war bei Ulreich aber gut aufgehoben. In der 60. Minute dann aber Pech für die Hanseaten, als Ambrosius einen Ball von Bader unglücklich genau zu Dursun abfälschte und der Angreifer allein vor Ulreich cool einschob. Die Norddeutschen machten das Spiel, aber die 98er konterten gefährlich. In der 70. Minute scheiterte Berko an Ulreich. In der 72. Minute schien es dann Elfmeter für den HSV zu geben, nach VAR-Überprüfung wurde dieser aber wieder zurückgenommen. In der 77. Minute verkürzte Dudziak aber dann doch, als Jatta mit dem Außenrist für ihn vorlegte und der Mittelfeldmann per Kopf einnetzte. In der 80. Minute setzte Dudziak artistisch den Seitfallzieher an, die Kugel ging aber rechts daneben. In der letzten Aktion hielt Schuhen gegen Kinsombi den Sieg fest. Letztlich brachte die Anfang-Elf die knappe Führung dann doch über die Zeit.



Mit der Niederlage bleibt der HSV zunächst Zweiter, Darmstadt festigt mit den drei Punkten Rang zwölf.

Quelle: dts Nachrichtenagentur