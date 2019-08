Techniker Beach Tour: Das große Saisonfinale am Timmendorfer Strand

Bereits Monate im Voraus freuen sich nicht nur die Aktiven auf das deutsche Beach-Volleyball "Event des Jahres". So finden auch in diesem Jahr zum 26. Mal die Deutschen Beach-Volleyball Meisterschaften am Timmendorfer Strand im Rahmen der Techniker Beach Tour statt und bilden wieder den krönenden Abschluss einer spannenden Beach-Volleyball Saison. 16 Frauen- und Männer-Teams spielen ab heute um die Titel und ein Preisgeld von insgesamt 60.000 Euro. Der Eintritt an allen Tagen ist frei. 20 Prozent der insgesamt 6.300 Sitzplätze sind jedoch als Tickets in den Verkauf gegangen.

Die Titelverteidiger sind Victoria Bieneck und Isabel Schneider sowie Julius Thole und Clemens Wickler (Vizeweltmeister 2019). Durch Babypause letztes Jahr pausiert und dieses Jahr wieder dabei Olympiasiegerin Laura Ludwig mit Partnerin Margareta Kozuch (Hamburger SV / DJK TuSA 06 Düsseldorf/)

Bei den Strandturnieren an Nord -und Ostsee haben bei den Männern die Brüder Bennet Poniewaz und David Poniewaz (FC Schüttorf 09) alle Siege geholt.

Bei den Damen siegten Kim Behrens und Cinja Tillmann (OSC Baden-Württemberg/Team 48 Hildesheim) in Sankt Peter Ording / Kühlungsborn, Melanie Gernert und Natascha Niemczyk (SV Lohhof/TV Dingolfing) waren die Siegerinnen auf Fehmarn und Anna Behlen und Anne Krohn (Beach Me) haben in Zinnowitz gewonnen.

Die Zuschauer erleben sicherlich wieder hochklassige sportliche Leistungen und jede Menge Party am kommenden Wochenende.

Eva Riedemann und Karl Koch waren dieses Jahr wieder auf der Techniker Beach Tour an Nord –und Ostsee unterwegs und haben einige hundert Bilder mitgebracht, die hier nachfolgend als Fotostrecken zusammengestellt wurde: Bilder Sankt Peter-Ording 2019: https://photos.app.goo.gl/ZKUpahp1AkJ79EWXA

Bilder Fehmarn 2019: https://photos.app.goo.gl/QEgQVAN4a4JG9otW6 Weitere INFOS unter: https://www.die-techniker-beach-tour.de/tour-events/timmendorfer-strand/

---



