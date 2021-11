Rätselhaft: Herzprobleme unter Spitzensportlern häufen sich: Warum brechen so viele plötzlich zusammen?

Die Meldungen über „plötzlich zusammenbrechende“ Spitzensportler mehren sich. Kaum eine Woche, in der nicht von medizinischen Notfällen im Sport die Rede ist. Reanimationen am Spielfeldrand sind mittlerweile leider keine Seltenheit mehr. Meist hört man im Nachhinein von Herzattacken, die die Spitzensportler erlitten. Es gibt scheinbar so viele Herzkranke wie noch nie. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".