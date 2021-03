1. Bundesliga: Bielefeld unterliegt effektiven Bremern in Unterzahl

Im Nachholspiel vom 20. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Arminia Bielefeld das Heimspiel gegen den SV Werder Bremen mit 0:2 verloren.

In einer kampfbetonten Begegnung hatte der Gastgeber die erste gute Gelegenheit, als Pieper in der siebten Minute nach Ecke in Rückenlage über die Kiste köpfte. Werder lauerte auf Konter und überließ den Ostwestfalen mehr und mehr das Feld. In der 29. Minute hatte Doan die Riesenchance zur Führung, Toprak spitzelte das Leder aber in letzter Sekunde noch aus der Gefahrenzone. Die Kohfeldt-Elf enttäuschte ansonsten aber auf ganzer Linie und konnte sich glücklich schätzen, zur Pause nicht hinten zu liegen. Kurz nach Wiederanpfiff stellten die Hanseaten den bisherigen Spielverlauf aber auf den Kopf, als Pieper eine Hereingabe von Rashica unglücklich aufs eigene Tor abfälschte und Sargent nur noch den Fuß zur Führung hinhalten musste. Die Arminia gab sich nicht auf, Grün-Weiß zog sich wieder zurück. In der 68. Minute stieg der eingewechselte de Medina im Zweikampf jedoch rüde Füllkrug von hinten auf die Achillesferse und nach VAR-Überprüfung sah der Belgier die rote Karte. Nun wurde es ganz schwer für die Männer von Frank Kramer. In der 75. Minute zeigte dann auch Bremen mal wieder spielerische Akzente: nach Doppelpass mit Rashica bediente Eggestein in der Mitte den eingewechselten Möhwald und der netzte trocken ein. Die Ostwestfalen spielten auch nach diesem Nackenschlag weiter nach vorne. In der 79. Minute scheiterte etwa der eingewechselte Klos aus kürzester Distanz am stark reagierenden Pavlenka. Die Hausherren belohnten sich aber nicht mehr. Letztlich siegten die effizienten Bremer und festigen in der Tabelle Rang zwölf, Bielefeld bleibt auf Platz 16 stehen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur