Hoffenheims Sportdirektor: "Kramaric und Belfodil sind noch da"

Der Sportdirektor der TSG 1899 Hoffenheim, Alexander Rosen, geht mit Zuversicht in die neue Saison. "In der Vorsaison war die häufigste Frage, die mir vor dem ersten Spieltag gestellt wurde: Wie wollen Sie eigentlich die Abgänge von Wagner, Gnabry und Uth kompensieren? Das Resultat: Wir haben mehr Tore geschossen, als in der Vorsaison", sagte Rosen dem SWR.

"Wir haben mit Kramaric und Belfodil zwei Top-Ten-Scorer der Bundesliga im Kader, die gemeinsam 33 Tore gemacht haben – und die beiden sind übrigens immer noch da", so Rosen weiter. "Das Bild des Kaders erneuert sich, so ist es bei uns auch und wir sind wieder sehr zuversichtlich." Quelle: dts Nachrichtenagentur

