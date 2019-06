Frauenfußball-WM: In Deutschland leben rund 9 Millionen junge Frauen im Fußballalter

Am 7. Juni startet in Frankreich die 8. Fußballweltmeisterschaft der Frauen. Deutschland trifft am 8. Juni im ersten Vorrundenspiel der Gruppe B auf China. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stehen dabei für Deutschland 11 von rund 9 Millionen Frauen im klassischen Fußballalter von 15 bis 34 Jahren auf dem Spielfeld (UN-Daten).

Zum Vergleich: In China bestand die potenzielle Auswahl unter rund 194 Millionen Frauen dieser Altersgruppe. Die günstigeren Voraussetzungen für viele gute Fußballspielerinnen hat somit China, aber Fußball lässt sich wohl nicht allein mit Bevölkerungsstatistik erklären: So gewannen die deutschen Fußballspielerinnen bereits zweimal die WM, während Chinas bislang erfolgreichstes Turnier (1999) mit dem 2. Platz endete. Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)

