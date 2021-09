Valtteri Bottas schließt Mehrjahresvertrag mit Alfa Romeo Racing ORLEN ab

Valtteri Bottas fährt ab der Saison 2022 für Alfa Romeo Racing ORLEN. Der Finne hat einen Mehrjahresvertrag mit dem Team aus Hinwil unterzeichnet. Bottas, der bisher neun Formel-1-Rennen gewann, schließt sich dem Team in einer Phase an, in der es den entscheidenden Übergang in die neue Ära der Formel 1 einleitet. In der Saison 2022 bieten weitreichende Regeländerungen eine einmalige Gelegenheit, sich der Spitze der Startaufstellung anzunähern.

Der am 28. August 1989 in Nastola/Finnland geborene Bottas startete eine bemerkenswerte Karriere in verschiedenen Nachwuchsformeln. 2008 wurde er der erst zweite Fahrer, der sowohl den Formel Renault Eurocup als auch den Formula Renault Northern European Cup im selben Jahr gewinnen konnte. 2009 und 2010 gewann er außerdem das Formel-3-Masters und war damit der erste, dem dieser Dreifach-Erfolg gelang. Anschließend gewann Bottas in der GP3-Serie vier Rennen und holte den Titel. Damit stellte er seine Bereitschaft für die Königsklasse des Motorsports unter Beweis. Sein Formel-1-Debüt gab Bottas 2013 bei Williams, wo er sich zu einem der größten Talente entwickelte. 2017 wechselte er zu Mercedes. Im selben Jahr gewann er seinen ersten Grand-Prix in Sotschi/Russland. Für das Team aus Brackley/Großbritannien erzielte er acht weitere Grand-Prix-Siege sowie insgesamt 54 Podiumsplätze. Damit spielte Bottas eine entscheidende Rolle für den Gewinn von vier Konstrukteurstiteln durch Mercedes. Neun Siege, 17 Pole-Positions, insgesamt 63 Podiumsplätze bei verschiedenen Teams sowie die Vizeweltmeistertitel 2019 und 2020 sind ein starke Visitenkarte für Bottas, der unter dem Kürzel VB77 geführt wird. 2022 beginnt der Rennfahrer aus Nastola ein neues Kapitel seiner Karriere. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Formel 1 wird er Alfa Romeo Racing ORLEN helfen, sich in der Rangliste zu verbessern. Mit dem neuen technischen Reglement, mit dem die Karten in der Formel 1 neu gemischt werden, haben Team und Fahrer die Möglichkeit, gemeinsam eine neue, erfolgreiche Geschichte zu schreiben. Valtteri Bottas: "Ein neues Kapitel in meiner Rennsportkarriere beginnt. Ich freue mich darauf, 2022 und darüber hinaus für das Team Alfa Romeo Racing ORLEN zu fahren. Das wird für mich eine neue Herausforderung mit einem ikonischen Hersteller. Alfa Romeo ist eine Marke, die man niemandem vorstellen muss. Sie hat einige große Kapitel in der Historie der Formel 1 geschrieben. Es wird mir eine Ehre sein, diese Marke zu vertreten. Das Potenzial der Mannschaft aus Hinwil ist klar. Ich freue mich auf die Gelegenheit, das Team in der Startaufstellung weiter nach vorn zu bringen. Das neue Reglement gibt dem Team 2022 die Chance gibt, einen Leistungssprung zu machen. Ich bin dankbar für das Vertrauen, dass das Team in mich gesetzt hat. Ich kann es kaum erwarten, dieses Vertrauen zurückzuzahlen. Ich bin so ehrgeizig wie eh und je, um Ergebnisse und - wenn möglich - um Siege zu fahren. Ich kenne Fred [Vasseur] gut und ich freue mich darauf, den Rest des Teams kennenzulernen, mit dem ich zusammenarbeiten werde. Ich möchte eine ebenso starke Beziehungen aufbauen wie bei Mercedes. Ich bin stolz auf das, was ich in Brackley erreicht habe. Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz darauf, den Job zu Ende zu bringen und mit dem Team um eine weitere Weltmeisterschaft zu kämpfen. Aber ich freue mich auch auf die neuen Herausforderungen, die nächstes Jahr auf mich warten." Jean Philippe Imperato, CEO Alfa Romeo: "Wir freuen uns, einen so erfahrenen Fahrer wie Valtteri Bottas in der großen Alfa Romeo Gemeinschaft willkommen zu heißen. Die Werte Effizienz, Stabilität und Leistung, die Alfa Romeo für seine eigene Zukunft neu definiert, werden von einem Fahrer wie Valtteri perfekt verkörpert. Wir hoffen, mit ihm zusammen neue Kapitel unserer großen Sportgeschichte zu schreiben." Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing ORLEN: "Es ist mir eine Freude, Valtteri im Team willkommen zu heißen. Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Reise. Mit ihm bringen wir einen starken Teamplayer nach Hinwil, der über Erfahrung an der Spitze des Feldes verfügt. Valtteri war ein wesentlicher Bestandteil eines Teams, dass die Geschichtsbücher umgeschrieben hat. Er hat vier Konstrukteurs-Weltmeistertitel auf dem Konto. Er ist der richtige Fahrer, um Alfa Romeo Racing ORLEN zu helfen, einen Schritt in Richtung Spitze zu machen. Unsere Beziehung reicht weit zurück, seit wir erfolgreich in der Formel 3 und der GP3-Serie zusammengearbeitet haben. Sein Talent und seine Fähigkeiten haben sich seitdem immer wieder gezeigt und sind mit der Zeit nur noch gewachsen. Ich freue mich sehr darauf, zu sehen, wie er seine Fähigkeiten zum Wohle des Teams einsetzten wird. Der Mehrjahresvertrag, der ihn zu uns bringt, gibt sowohl Valtteri als auch dem Team die Stabilität, die wir brauchen, um unser Projekt zu einem für die Formel 1 entscheidenden Zeitpunkt aufzubauen. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt." Quelle: Alfa Romeo (ots)