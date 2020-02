AfD in Baden-Württemberg wählte neuen Landesvorstand

Auf dem Landesparteitag in Böblingen wurde am 15. Februar 2020 der neue Landesvorstand der AfD in Baden-Württemberg gewählt. Die über 1.000 angereisten Mitglieder hatten sich dafür ausgesprochen, einen einzigen statt der bisher zwei Landesvorsitzenden zu wählen.

Der neue Landesvorstand der AfD in Baden-Württemberg setzt sich wie folgt zusammen: Dr. Alice Weidel: Landesvorsitzende



Martin Hess: stellvertretender Landesvorsitzender



Dr. Marc Jongen: stellvertretender Landesvorsitzender



Markus Frohnmaier: stellvertretender Landesvorsitzender



Peter Gremminger: Landesschatzmeister



Rebecca Weißbrot: stellvertretende Landesschatzmeisterin



Rosa-Maria Reiter: Schriftführerin



Marc Bernhard: Beisitzer



Anne Charlotte Samland: Besitzerin



Dr. Rainer Balzer: Beisitzer



Volker Keck: Beisitzer



Stefan Kothe: Beisitzer Quelle: AfD Deutschland