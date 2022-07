Erstmals seit 1991: Deutschland hat eine negative Handelsbilanz!

Jahrzehntelang wurde das Argument gern für die Beschönigung der politischen Zustände in Deutschland benutzt: Wir seien eine führende Exportnation, was wollen diese „Miesmacher“ und „Populisten“ also? Doch nun zeigt sich der schleichende wirtschaftliche Suizid unseres Landes auch in der Statistik: Erstmals seit 1991 weist Deutschland eine negative Handelsbilanz auf. Dies berichtet die AfD unter Verweis auf einen Bericht der "WELT".

Weiter berichtet die AfD: "Ein düsteres Zeichen für ein Land, das immer auf seine Exporte gebaut hat. Zudem ist zu bedenken: 1991 war die negative Bilanz vor allem auf die enormen Konsumbedürfnisse zurückzuführen, die infolge des Wiedervereinigungs-Booms entstanden. Diese Bedürfnisse konnten nur durch Importe befriedigt werden – eine völlig andere Lage als jetzt, wo wir es nicht mit einer steil ansteigenden Konsumwelle zu tun haben. Die Zeichen des Niedergangs sind schon seit Jahrzehnten erkennbar, doch aufgrund einer pausenlosen Regierungs-Propaganda wollen viele es (noch) nicht sehen. Bereits im vergangenen Jahr verlor Deutschland sogar im Maschinenbau den Titel des „Exportweltmeisters“ an China. Nun stürzt die Handelsbilanz ab, was nicht zuletzt auf die völlig nutzlose Sanktionspolitik gegenüber Russland zurückzuführen ist. Die Sanktionen beenden eben nicht den Krieg in der Ukraine, sondern machen lediglich die Deutschen arm. Doch auch jenseits dieser Sanktionen ist die Liste der selbstzerstörerischen Ideologie-Projekte lang: Mit der „Energiewende“ wird die Atom- und Kohle-Industrie zerstört, mit dem Feldzug gegen das Auto und speziell den Verbrennungsmotor werden Hunderttausende Arbeitsplätze zerstört und eine deutsche Schlüssel-Industrie begraben. Völlig unverhältnismäßige Corona-Maßnahmen versetzten unserem Mittelstand und unserer Industrie weitere Nackenschläge. All das ist von der AfD gefühlt tausendfach beschrieben, vorhergesagt und angeprangert worden. Nun zeigen sich die Folgen der Abschaffung unserer wirtschaftlichen Substanz und unserer fehlenden und bewusst gedrosselten Souveränität. Eine Kehrtwende kann es nur mit einer Politik geben, die die Interessen des eigenen Volkes wieder an die erste Stelle stellt. Mit einer Politik, die an der längst sicheren und preisgünstigen Versorgung mit Atomstrom festhält und dafür Sorge trägt, dass Schlüssel-Industrien wie die Auto-Industrie oder die Chemie-Industrie erhalten werden. Mit einer Politik eben, die auf soziale Marktwirtschaft und Patriotismus setzt!" Welt.de: „Historischer Einbruch der Exporte – Deutschlands Abstieg ist offiziell.“ Quelle: AfD Deutschland