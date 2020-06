FDP-Fraktionsvize bezeichnet Gauland als "Wolf im Schafspelz"

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Michael Theurer hat die Entscheidung des Verfassungsschutzes begrüßt, den brandenburgischen Landesverband der AfD unter Beobachtung zu stellen.

"Wir sehen mit großer Sorge, dass sich die AfD zunehmend radikalisiert hat, dass sie rechtsextremistisch ist, dass sie radikal ist in ihrem Gedankengut", sagte Theurer am Montag der "Bild". Auch im Bundestag seien für die AfD nicht "gemäßigte Politiker unterwegs".

Über die Rolle des Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, urteilte der Liberale: "Auch Herr Gauland ist in seinen Ansichten außerordentlich radikal. Ich sage: Vorsicht vor Wölfen im Schafspelz." Gauland gehört dem Landesverband Brandenburg der AfD an. Die Entscheidung des Verfassungsschutzes sei "ein klarer Appell an Bürger, sich nicht auf Extreme einzulassen". Es ist das Gebot der Stunde, "die demokratische Mitte zu stärken".

Quelle: dts Nachrichtenagentur