Florian Post beklagt Umgang der SPD-Fraktion mit Sigmar Gabriel

Der bayerische SPD-Abgeordnete Florian Post bedauert es, dass der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel zum 1. November sein Bundestagsmandat niederlegen wird. "Mit Sigmar Gabriel verlässt ein guter Freund die Fraktion", sagte Post der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Post weiter: "Oft wird beklagt, dass es keine Politiker mehr mit Ecken und Kanten gibt. Sigmar Gabriel hat Ecken und Kanten und genau das macht ihn zum talentiertesten, besten Politiker, den wir in unseren Reihen haben." Gabriel werde als brillanter Redner und kluger Vordenker in der SPD fehlen, sagte Post. Sein Ausscheiden stimme ihn traurig, auch wenn er Gabriel gut verstehen könne. "Nach der Bundestagswahl war der Umgang mit ihm unterirdisch. Auch in der Fraktion war er bei vielen nicht mehr wohl gelitten, die ihn dann auch geschnitten haben und ihn nicht mehr kennen wollten", so Post. Dass Gabriel jetzt gehe und Zeit für seine Familie und die Ehrenämter haben möchte, könne er vor diesem Hintergrund nachvollziehen.

Quelle: Rheinische Post (ots)