Ebner-Steiner / Böhm: Der Grünen-Vorstand tritt zurück – Die Bundesregierung muss jetzt den Weg für Neuwahlen freimachen!

Der Bundesvorstand der Grünen hat sich zum Rücktritt entschlossen. Dies haben die beiden Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour heute mitgeteilt. Der Rücktritt wird nicht sofort, sondern zur nächsten Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen Mitte November wirksam.

Die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, äußert sich dazu wie folgt: „Die Ampel steht vor dem Zerfall. In der FDP wird bereits offen der Ausstieg aus der Koalition gefordert. Und jetzt hat der gesamte Grünen-Vorstand seinen Rücktritt erklärt. Das ist die logische Konsequenz der verheerenden Niederlagen der Grünen bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die Bundesregierung sollte diesem Beispiel folgen und den Weg für Neuwahlen freimachen.“

Der stellvertretende Vorsitzende und bundespolitische Sprecher der AfD-Fraktion Martin Böhm ergänzt: „Jetzt hat die Grünen-Spitze wohl endlich auch gemerkt, dass ihre Politik nicht nur ‚schlecht erklärt‘ war. Wer ideologisch verbohrt und völlig an der Lebenswirklichkeit und den Interessen der Bürger vorbei agiert, wird eben abgewählt. Der medial inszenierte Höhenflug der Grünen hat sich in einen Absturz verwandelt, und die Bruchpiloten räumen jetzt das Feld. Gut so, aber noch besser wäre es, wenn Grüne nirgendwo mehr Regierungsverantwortung hätten.“

Quelle: AfD Bayern