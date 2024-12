Dr. Rainer Balzer MdL: „Baden-Württemberg: Immer mehr Auszubildende fallen durch“

Der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL hat die Durchfallquote bei den Azubis als Bankrotterklärung des Bildungssystems in Baden-Württemberg bewertet: „Nun haben Sie die Auswirkungen des ideologischen Umbaus schwarz auf weiß. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, fordern die unbeirrten Befürworter dieser gesellschaftlichen Transformation noch gezielte Sprachkurse nicht nur für Ausländer."

Dr. Balzer: "Was kommt als Nächstes? Unterricht und alle Prüfungen in der jeweiligen Herkunftssprache des Azubis? Nur so scheint es bestimmten Politikern noch möglich Azubis Gerechtigkeit zukommen lassen, die durch ‚Herkunft‘ oder ‚Elternhaus‘ benachteiligt sind.

Und dass die Berufe heute komplexer geworden sind, ist eine Ausrede, um den wahren Grund zu verschleiern: Wir haben Kinder in Schularten, die dorthin nicht gehören. Wir haben Schulabsolventen, die diesen Schulabschluss nicht verdient haben. Die jahrelange unkontrolliert Migration hat unser Bildungssystem kaputt gemacht.“

Quelle: AfD BW