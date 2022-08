AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt lädt Sahra Wagenknecht als Rednerin auf kommende Kundgebung ein

Medienberichte machten kürzlich bekannt, dass die Bundestagsabgeordnete Dr. Sahra Wagenknecht von ihrer eigenen Partei als Rednerin der Großdemonstration „Heißer Herbst gegen soziale Kälte!“ am 5. September in Leipzig ausgeladen wurde.

Da die AfD-Landtagsfraktion am gleichen Tag eine parlamentarische Informationsveranstaltung auf dem Magdeburger Domplatz durchführen wird, wurde Frau Dr. Wagenknecht kurzerhand eingeladen, ihre parlamentarischen Sichtweisen ersatzweise in Magdeburg vorzutragen. Die Einladung der AfD-Fraktion an Frau Bundestagsabgeordnete Wagenknecht kann hier eingesehen werden.

Die beiden AfD-Fraktionsvorsitzenden Oliver Kirchner und Ulrich Siegmund verkennen in ihrer Einladung an Frau Dr. Wagenknecht nicht, dass man in einigen politischen Grundsätzen differiert. Stellen aber fest, dass die gegenwärtige Notlage ein gemeinsames Vorgehen gegen eine abgehobene Regierungspolitik, die vielen Menschen jede Hoffnung nimmt und sie dem Elend ausliefert, erfordert.

Die öffentliche Informationsveranstaltung der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt „Preisexplosion stoppen – Für Frieden, Freiheit und Wohlstand“ wird am 5. September ab 18 Uhr auf dem Domplatz in Magdeburg stattfinden.

Quelle: AfD Deutschland