Hans-Peter Hörner MdL: „Schopper will Grundschul-Leistungstest überarbeiten“

Der stellv. bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Hans-Peter Hörner MdL hat die Ankündigung von Theresa Schopper (Grüne), den Grundschul-Leistungstest zu überarbeiten, als erwartbares Signal an das weitere Absinken des Bildungslands Baden-Württemberg bewertet: „Wir entwickeln also den Test so lange weiter, bis uns die Testergebnisse gefallen? Wie soll das gehen, wenn Weiterentwicklung nicht Vereinfachung meint?"

Hörner weiter: "Genau das bedeutet Schoppers Antwort, und genau damit folgt sie den Forderungen des Landesschülerbeirats! Leistungsdruck ist aber nicht per se negativ. Wenn der Test schwer ist, muss die logische Schlussfolgerung lauten, dass mit Kindern intensiv geübt werden muss, damit sie das geforderte Gymnasialniveau erreichen. Mir ist schon klar, dass Logik und Grüne ein Widerspruch in sich ist, aber das geht eindeutig zu weit.“ Quelle: AfD BW