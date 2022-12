Für freie Entfaltung statt Steuerlast

Entlastungspakete, Bürgergeld, Gaspreisbremse – was wirft die Bundesregierung dieser Tage mit „Geschenken“ um sich. Wer bezahlt das eigentlich alles? Ach ja, richtig: wir! Es gibt also nicht mal ansatzweise einen Grund für Scholz, Lindner und Co., sich so gönnerhaft zu präsentieren, wie sie es gerne tun. Und es gibt noch weniger Grund für die Bürger, dafür dankbar zu sein. Die schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "All diese Trostpflaster könnte man sich nämlich gut und gerne sparen, wenn wir von der erdrückenden Steuerlast befreit werden würden. Deutschland hat die höchsten Abgaben weltweit – und wofür? Damit König Olaf und sein Hofstaat Geschenke verteilen können – vor allem draußen in der Welt, aber auch ein kleines bisschen zu Hause. Der Trick daran: Um ein paar Krumen seines eigenen Geldes zurückzubekommen, muss der Deutsche nicht nur Anträge stellen (und damit die Bürokratie am laufen halten), sondern auch noch brav und demütig bleiben. Die Ampelregierung führt Gottesgnadentum und Sozialismus auf eindrucksvolle Weise zusammen – und macht sich nicht nur das Geld der Bürger, sondern auch die Bürger selbst untertan. Mit einer liberalen Demokratie hat das immer weniger zu tun. Nur gut, dass es eine Alternative gibt: Die AfD fordert seit jeher, dass die Steuern runter müssen. Die Losung sollte lauten: Freie Entfaltung statt Steuerlast, Eigenverantwortung statt Fremdbestimmung. Denn das mit der Verantwortung bekommt jeder in diesem Land besser hin als die Ampelregierung." Quelle: AfD Deutschland