Bayernpartei: Genesenen-Status - wenn "Wissenschaft" nicht überall gilt

Noch immer löst die sehr plötzliche Absenkung des "Corona-Genesenen-Zeitraums" Irritationen aus. Zu Recht, hat dies doch für viele gravierende Auswirkungen, auf die sich der Einzelne nicht einstellen konnte. Wie so oft weisen die wirklich Verantwortlichen, also die politischen Handlungsbefugten, jede Verantwortung zurück und verweisen auf das Robert-Koch-Institut und die "Wissenschaft":

Nun scheint die "Wissenschaft" nicht überall gleich zu gelten, denn im Bundestag gilt der Genesenen-Status weiterhin sechs Monate. Nach Ansicht der Bayernpartei zeigt damit das politische Berlin erneut, was es von gleichen Regeln für alle hält. Man sollte den Herrschaften gelegentlich in Erinnerung rufen, dass sie sich gewöhnlich in einem Parlament aufhalten und nicht im Versailles eines Ludwig XIV.

Entsprechend auch der Kommentar des Landesvorsitzenden der Bayernpartei, Florian Weber: "Mein erster Gedanke war hier Orwells "Farm der Tiere": Offenbar denkt man im Bundestag, man ist dort gleicher. Aber derartiges konnte man ja schon beim maskenlosen Gruppen-Foto der SPD-Fraktion schön beobachten, während Klassenfotos durch die Masken beinahe jeden Erinnerungswert verloren.

Allerdings sind diese Signale in Zeiten schwindender Akzeptanz der Corona-Maßnahmen fatal. Wasser predigen und Wein trinken dürfte gerade in Krisenzeiten bei gleichzeitiger medialer Dauer-Beobachtung eine sehr schlechte Strategie sein."

Quelle: Bayernpartei (ots)