Bischof Dr. Georg Bätzing zu den Demonstrationen in Berlin

Zu den Corona-Protesten in Berlin am vergangenen Wochenende erklärt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing: "Mit Erschütterung habe ich die ausufernden Proteste in Berlin am vergangenen Wochenende wahrgenommen."

Bätzing weiter: "Die Grundrechte auf freie Meinungsäußerung und auf Versammlungsfreiheit stehen außer Frage. Aber die Szenen vor dem Deutschen Bundestag sind inakzeptabel. Wir sollen uns als Bürgerinnen und Bürger und als Christinnen und Christen friedlich einsetzen, um unsere Demokratie zu schützen. Entgleisungen wie am Wochenende in Berlin dürfen nicht wieder vorkommen. Als Gesellschaft müssen wir - über alle Meinungsverschiedenheiten hinweg - zusammenstehen." Quelle: Deutsche Bischofskonferenz (ots)